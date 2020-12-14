Додано: Чет 02 лют, 2023 16:52

cherchiltank написав: Хтось задавав питання чому люди не фіксують збитки? Хтось задавав питання чому люди не фіксують збитки?

этот вопрос задавал человек который 500уе в руках не держал. Недвижимость в Украине недооценена, в силу объективных причин и обстоятельств. Сливать по 5 копеек то, что когда то будет стоить серьезные деньги не сильно разумно.Да в блокаду меняли золото на хлеб. Но времена меняются. Тогда и коммуна была за счастье. Сейчас уже не хотят жить в хрущах и катакомбах из ракушняка на пересыпи. Прямые аналогии не работают.Время покупать бетон, а не продавать. Пока большинство думает наоборот. Когда большинство снова ломается в бетон, это счастливая возможность закончится.