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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:56
reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:58
Тему Столара и Энсо уже перетерли?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:08
beee написав: cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
Поэтому реальные собственники, а не издоболы, сегодня сидят ровно, не поддаются панике и продадут после окончания войны.
я лично таких знаю, а не читая чужие истории
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:17
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
У кого швидко пройшла стадія "заперечення", той встиг продати влітку за достойні гроші, а деякі практично за прайси 2021 року, а от ви дійсно залишились з Васєй!)
На сьогодні ми спостерігаємо поступове зниження цін. Побачимо, що ви "заспіваєте", коли ціни досягнуть мого прогнозу!
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reus
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31
reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк
Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.
Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.
а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:39
beee написав: cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:58
vitaliian написав:reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк
Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.
Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.
а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал
Так может нашли "крохи" от того, что он "заработал" А остальное уже давно в недвиге, правда не Киевской.
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