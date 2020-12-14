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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10670106711067210673
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:56

  reus написав:
  airmax78 написав:Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.

На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.

Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:58

Тему Столара и Энсо уже перетерли?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.

На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.

Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй

Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
cherchiltank написав:
  beee написав:я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там

А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
Поэтому реальные собственники, а не издоболы, сегодня сидят ровно, не поддаются панике и продадут после окончания войны.
я лично таких знаю, а не читая чужие истории
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:17

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.

На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.

Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй

У кого швидко пройшла стадія "заперечення", той встиг продати влітку за достойні гроші, а деякі практично за прайси 2021 року, а от ви дійсно залишились з Васєй!)
На сьогодні ми спостерігаємо поступове зниження цін. Побачимо, що ви "заспіваєте", коли ціни досягнуть мого прогнозу!
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31

reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк

Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.

Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.

а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:39

  beee написав:
cherchiltank написав:
  beee написав:я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там

А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина

Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:58

  vitaliian написав:reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк

Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.

Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.

а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал

Так может нашли "крохи" от того, что он "заработал" А остальное уже давно в недвиге, правда не Киевской.
reus
 
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