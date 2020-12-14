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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:56
reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:58
Тему Столара и Энсо уже перетерли?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:08
beee написав: cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
Поэтому реальные собственники, а не издоболы, сегодня сидят ровно, не поддаются панике и продадут после окончания войны.
я лично таких знаю, а не читая чужие истории
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:17
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
На цій гілці я побачив тільки тих, хто мріє вискочити з "активу" за не реальну ціну! А реальні покупці з’являться після нашої перемоги і будуть повільно вибирати з поміж численних пропозицій найкращий варіант за ціною мінімум у два рази нижчою за прайс 2021 року.
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
У кого швидко пройшла стадія "заперечення", той встиг продати влітку за достойні гроші, а деякі практично за прайси 2021 року, а от ви дійсно залишились з Васєй!)
На сьогодні ми спостерігаємо поступове зниження цін. Побачимо, що ви "заспіваєте", коли ціни досягнуть мого прогнозу!
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31
reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк
Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.
Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.
а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:39
beee написав: cherchiltank написав: beee написав:
я уже знаю "фіксуючих збитки"
з переляку продали за скільки дають в Киеве, деньги уже разосрали в Канаде, а сейчас бомжи и здесь и там
А якби продали дорожче то гроші б не просрали?) а якби не продали то звідки б у них в Канаді з’явились би гроші?) якась дивна логіка
Вместо слова "Канада" поставьте любое. Сегодня продажи на рынке - эмоциональные решения на фоне страха, что всё пропало.
Паника (продажа за сколько дадут) этому причина
Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:58
vitaliian написав:reus
‼Полмиллиона долларов хранил в диване экс-заместитель Министра обороны Александр Миронюк
Видео с августовских обысков чиновника. Он фигурирует в расследовании о мошенничестве на закупках в Минобороны.
Сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его — ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.
😏.
а купил бы квартиру на имя Элеоноры Думиньш а потом получил её в наследство, слова бы никто не сказал
Так может нашли "крохи" от того, что он "заработал" А остальное уже давно в недвиге, правда не Киевской.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 21:19
В Києві реконструюють старі будинки!
Київрада повідомила про те, що в столиці проведуть комплексну реконструкцію понад п'яти тисяч застарілих житлових будинків, які непридатні для експлуатації через руйнацію та зношення.
Реконструкція відбуватиметься у межах програми, розробленої ПП «Інститут Урбаністики» на замовлення КМДА. Для того, щоб почати процес реконструкції, перш за все, потрібно здійснити інвентаризацію житлового фонду.
Також Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА має провести конкурс на визначення підрядних організацій. На проведення інвентаризації у 2023 році виділять 15 мільйонів гривень.
У програмі житловий фонд поділено на чотири типи: історичного типу, періоду будівництва до I Світової війни; барачного типу, переважно збудовані після II Світової війни; «сталінки», рядові й номенклатурні та першого періоду індустріального домобудування («хрущовки»), панельні та цегляні.
В коментарях ми опублікували список кварталів, де заплановано першочергову комплексну реконструкцію будинків.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 21:24
барабашов написав:
Есть высокая вероятность что в клюбе 100К Батькивщина устроит массовое ощипывание жирных гусаков по рецепту Гетьманцева, то есть без боли и слёз с их стороны? Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
Клуб100 - эфемерное понятие. Чем депозит в етом клубе отличается от депозита на который принесли реальную валюту ? Равно как средства после окончания конверт-депозита на какой-нибудь карте для выплат ничем не отличаются от средств, которые появились от скажем покупки валюты онлайн, когда такая еще была доступна.
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