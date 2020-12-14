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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:33
Serg-ik написав:
Тему Столара и Энсо уже перетерли?
А що там перетирати-звична нажаль історія, чим скінчиться поки не ясно. А ви чого цікавитеся,
встигли в Поетику влізти?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:37
stm написав: airmax78 написав:
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:59
airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав:
Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
Не тот ли это интернетный герой, который боялся несмотря на наличие брони, даже заехать в страну, которую он так патриотично рвется защищать?
Противно слушать такой п-ж, извините за прямоту.
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adeges
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:00
adeges написав:
Противно слушать такой п-ж, извините за прямоту
это толстый стёб
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