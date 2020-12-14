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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10671106721067310674
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:33

  Serg-ik написав:Тему Столара и Энсо уже перетерли?


А що там перетирати-звична нажаль історія, чим скінчиться поки не ясно. А ви чого цікавитеся,
встигли в Поетику влізти?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:37

  stm написав:
  airmax78 написав:Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй

Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.

Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:44

  airmax78 написав:Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.

Да, просто проверяют данные. У всех. А Вы очень за, просто не дошли до консульства ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:59

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй

Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.

Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.

Не тот ли это интернетный герой, который боялся несмотря на наличие брони, даже заехать в страну, которую он так патриотично рвется защищать?

Противно слушать такой п-ж, извините за прямоту.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:00

  adeges написав:Противно слушать такой п-ж, извините за прямоту
это толстый стёб
vitaliian
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