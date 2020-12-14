А що там перетирати-звична нажаль історія, чим скінчиться поки не ясно. А ви чого цікавитеся,
встигли в Поетику влізти?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:33
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:37
Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:44
Додано: П'ят 03 лют, 2023 03:32
С бодрым утром Серджио
Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
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