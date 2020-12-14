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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:33

  Serg-ik написав:Тему Столара и Энсо уже перетерли?


А що там перетирати-звична нажаль історія, чим скінчиться поки не ясно. А ви чого цікавитеся,
встигли в Поетику влізти?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:37

  stm написав:
  airmax78 написав:Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй

Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.

Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:44

  airmax78 написав:Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.

Да, просто проверяют данные. У всех. А Вы очень за, просто не дошли до консульства ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 03:32

  Serg-ik написав:Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці

С бодрым утром Серджио
Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.

Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:11

  reus написав:
  барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.

Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?

Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:34

  reus написав:
  барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.

Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?

Да, по поводу ремонта перепутал,то кажется Франт или кто то другой писал.
Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы. Ракеты, ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:41

  airmax78 написав:Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
В чем жадность? Я ничего не покупаю и не продаю! Жадность, это когда человек хочет слишком много! Поэтому под эту категорию попадаете вы! Трусость - это слабость! Когда военнообязанный убегает от войны в другую страну, то это трусость и слабость! Вот это недопустимо в воюющей стране! А когда человек выдумывает фейки, то это он не гнобит кого-то, а делает все, чтобы его всерьез не воспринимали.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:41

  барабашов написав:Да, по поводу ремонта перепутал,то
как вам этот ремонт
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2h-kmna ... QLpEu.html
  барабашов написав:не дороже тысячи за метр -
не дороже, все сходится
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:52

  reus написав:
  airmax78 написав:Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
В чем жадность? Я ничего не покупаю и не продаю! Жадность, это когда человек хочет слишком много! Поэтому под эту категорию попадаете вы! Трусость - это слабость! Когда военнообязанный убегает от войны в другую страну, то это трусость и слабость! Вот это недопустимо в воюющей стране! А когда человек выдумывает фейки, то это он не гнобит кого-то, а делает все, чтобы его всерьез не воспринимали.

Я ничего не хочу. Квитка ж не продается. Вы предложили в свое время 250 куе - я отказался, сказав что себестоимость квитки существенно выше.
О какой трусости речь? Выехал по приказу. Прикажут вернуться - немедленно вернусь. Поставят на учет и вручат повестку - немедленно вернусь.
airmax78
 
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