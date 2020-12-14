Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Після війни повільно не вийде - залишаться з голим Васєй
Эйр, пока быстро хватают всех в армию, у меня знакомого брата с диабетом посадили в автобус и увезли. Вот думаю как там с доставкой шприцов с инсулином, наверное всё отлично... И как там командиру разбираться с потенциальными дезертирами и инвалидами. Хорошо хоть трусы и флиски в достатке. И кто останется из малого и среднего бизнеса кроме бабского коллектива.
Не хватают в армию, а ставят на учет. Я тоже встану на учет в посольстве, если скажут. Служить в ВСУ - честь для каждого гражданина Украины.
Serg-ik написав:Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать Привіт, збоченці
С бодрым утром Серджио Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?
барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
Да, по поводу ремонта перепутал,то кажется Франт или кто то другой писал. Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы. Ракеты, ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
airmax78 написав:Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
В чем жадность? Я ничего не покупаю и не продаю! Жадность, это когда человек хочет слишком много! Поэтому под эту категорию попадаете вы! Трусость - это слабость! Когда военнообязанный убегает от войны в другую страну, то это трусость и слабость! Вот это недопустимо в воюющей стране! А когда человек выдумывает фейки, то это он не гнобит кого-то, а делает все, чтобы его всерьез не воспринимали.
airmax78 написав:Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.
В чем жадность? Я ничего не покупаю и не продаю! Жадность, это когда человек хочет слишком много! Поэтому под эту категорию попадаете вы! Трусость - это слабость! Когда военнообязанный убегает от войны в другую страну, то это трусость и слабость! Вот это недопустимо в воюющей стране! А когда человек выдумывает фейки, то это он не гнобит кого-то, а делает все, чтобы его всерьез не воспринимали.
Я ничего не хочу. Квитка ж не продается. Вы предложили в свое время 250 куе - я отказался, сказав что себестоимость квитки существенно выше. О какой трусости речь? Выехал по приказу. Прикажут вернуться - немедленно вернусь. Поставят на учет и вручат повестку - немедленно вернусь.