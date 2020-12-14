Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:41

airmax78 написав: Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать. Вы проявляете жадность. Жадность - это слабость. Слабость в воюющей стране недопустима. Поэтому вас тут будут всячески гнобить и правильно делать.

В чем жадность? Я ничего не покупаю и не продаю! Жадность, это когда человек хочет слишком много! Поэтому под эту категорию попадаете вы! Трусость - это слабость! Когда военнообязанный убегает от войны в другую страну, то это трусость и слабость! Вот это недопустимо в воюющей стране! А когда человек выдумывает фейки, то это он не гнобит кого-то, а делает все, чтобы его всерьез не воспринимали.