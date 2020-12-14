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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:56
За такие смешные деньги, получаешь и квартиру и одновременно кофейню с барными стульями.
Для сдачи в аренду это вообще верх практичности. Клёво
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:08
барабашов написав:
Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы
Вы же на финансовом форуме, а не на базаре, где бабки разгоняют фейки! Цены за год -50% я такого нигде не писал!(то, что вы разгоняете!) Я писал, что в ПЕРСПЕКТИВЕ
по моим прогнозам, они МОГУТ
опустится к этому уровню! РАЗНИЦУ
улавливаете? Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки. Мне на сегодня такие случаи не известны. Но знаю случаи, когда продавали -15%, -20%, -25%, и даже одну сделку, где переговоры были о скидке-40%, но мне, не известно состоялась ли продажа. Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся. А вам рекомендую не выдумывать формулировки, которые человек не озвучивал, а делать ссылки на его цитаты, если же конечно не хотите выглядеть человеком с риторикой базарной бабы!
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 03 лют, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:16
барабашов написав:
ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:17
reus написав:
. Мне на сегодня такие случаи не известны.
крч единственный обвалист ветки теперь франт. Реус открестился от своих прогнозов, добавив как обязательное условие, по факту невыполнимое, требование к продавцам снизить цену вдвое.
reus написав:
Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки.
проблема, 11 месяцев войны, которой конца даже близко не видно, а люди не готовы.
Исключение - убитый старый фонд. Я давал ссылки на 2к хрущ в Киеве за 33куе но кто-то удалил. И ладно. Туда в ремонт надо ввалить столько же, что в итоге выйдет цена Варшавского.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лют, 2023 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:21
reus написав: барабашов написав:
ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?
Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:26
airmax78 написав:
О какой трусости речь? Выехал по приказу. Прикажут вернуться - немедленно вернусь. Поставят на учет и вручат повестку - немедленно вернусь.
Для того чтобы поставили на учет и вручили повестку, необходимо вернутся в Украину. За границей на сегодня, повестки не вручают! А на счет приказа, то совсем повеселили!) Но, я вас не осуждаю! Иметь инстинкт самосохранения, и боятся потерять здоровье и жизнь, это нормально и признак того, что вы умный человек!
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