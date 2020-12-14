Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:08

барабашов написав: Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы

Вы же на финансовом форуме, а не на базаре, где бабки разгоняют фейки! Цены за год -50% я такого нигде не писал!(то, что вы разгоняете!) Я писал, что впо моим прогнозам, ониопустится к этому уровню!улавливаете? Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки. Мне на сегодня такие случаи не известны. Но знаю случаи, когда продавали -15%, -20%, -25%, и даже одну сделку, где переговоры были о скидке-40%, но мне, не известно состоялась ли продажа. Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся. А вам рекомендую не выдумывать формулировки, которые человек не озвучивал, а делать ссылки на его цитаты, если же конечно не хотите выглядеть человеком с риторикой базарной бабы!