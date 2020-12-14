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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067010671106721067310674>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.

Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:34

  reus написав:
  барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.

Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?

Да, по поводу ремонта перепутал,то кажется Франт или кто то другой писал.
Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы. Ракеты, ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:41

  барабашов написав:Да, по поводу ремонта перепутал,то
как вам этот ремонт
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2h-kmna ... QLpEu.html
  барабашов написав:не дороже тысячи за метр -
не дороже, все сходится
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  барабашов написав:Да, по поводу ремонта перепутал,то
как вам этот ремонт
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2h-kmna ... QLpEu.html
  барабашов написав:не дороже тысячи за метр -
не дороже, все сходится
За такие смешные деньги, получаешь и квартиру и одновременно кофейню с барными стульями.
Для сдачи в аренду это вообще верх практичности. Клёво
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:08

  барабашов написав:Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы

Вы же на финансовом форуме, а не на базаре, где бабки разгоняют фейки! Цены за год -50% я такого нигде не писал!(то, что вы разгоняете!) Я писал, что в ПЕРСПЕКТИВЕ по моим прогнозам, они МОГУТ опустится к этому уровню! РАЗНИЦУ улавливаете? Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки. Мне на сегодня такие случаи не известны. Но знаю случаи, когда продавали -15%, -20%, -25%, и даже одну сделку, где переговоры были о скидке-40%, но мне, не известно состоялась ли продажа. Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся. А вам рекомендую не выдумывать формулировки, которые человек не озвучивал, а делать ссылки на его цитаты, если же конечно не хотите выглядеть человеком с риторикой базарной бабы!
Востаннє редагувалось reus в П'ят 03 лют, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:16

  барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:17

  reus написав:. Мне на сегодня такие случаи не известны.
крч единственный обвалист ветки теперь франт. Реус открестился от своих прогнозов, добавив как обязательное условие, по факту невыполнимое, требование к продавцам снизить цену вдвое.
  reus написав:Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки.
проблема, 11 месяцев войны, которой конца даже близко не видно, а люди не готовы.

Исключение - убитый старый фонд. Я давал ссылки на 2к хрущ в Киеве за 33куе но кто-то удалил. И ладно. Туда в ремонт надо ввалить столько же, что в итоге выйдет цена Варшавского.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:21

  reus написав:
  барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!

А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?
Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:крч единственный обвалист ветки теперь франт. Реус открестился от своих прогнозов, добавив как обязательное условие, по факту невыполнимое, требование к продавцам снизить цену вдвое.

Я от своих прогнозов не открещиваюсь! Я прогнозирую -50%, но пАпИзЖе. Сейчас мне не известны случаи, когда продавцы снижают на 50,% но это не значит, что в будущем таких скидок не будет!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:43

  cherchiltank написав:Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)


Супер. А шо за об’єкт?
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