Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
барабашов написав:Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно.
Начинается)Пожалуйста, ссылку в студию, где я писал, что недвига уже -50% за год и дороже ремонта продать невозможно. Я писал, что недвига в принципе должна просесть -50%, а не уже просела! И продажа за цену ремонта, на сейчас, это ваши фантазии! Не понимаю, зачем разгонять фейки!?
Да, по поводу ремонта перепутал,то кажется Франт или кто то другой писал. Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы. Ракеты, ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
барабашов написав:Но за то что цены вдвое и на прямо сейчас, если кому надо продать - это точно вы
Вы же на финансовом форуме, а не на базаре, где бабки разгоняют фейки! Цены за год -50% я такого нигде не писал!(то, что вы разгоняете!) Я писал, что в ПЕРСПЕКТИВЕ по моим прогнозам, они МОГУТ опустится к этому уровню! РАЗНИЦУ улавливаете? Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки. Мне на сегодня такие случаи не известны. Но знаю случаи, когда продавали -15%, -20%, -25%, и даже одну сделку, где переговоры были о скидке-40%, но мне, не известно состоялась ли продажа. Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся. А вам рекомендую не выдумывать формулировки, которые человек не озвучивал, а делать ссылки на его цитаты, если же конечно не хотите выглядеть человеком с риторикой базарной бабы!
Востаннє редагувалось reus в П'ят 03 лют, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность? Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?
cherchiltank написав:Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)