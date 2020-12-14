Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:51

airmax78 написав: Наказ для службового використання - інакше я б його виклав. За кордоном ось-ось буде налагоджений облік українських чоловіків (привіт Бігору та іншим). Ця війна надовго і сховатись від неї не вийде. Хіба що в якійсь сірій зоні накшталт Казахстану, Грузії, Вірменії і т.ін. - інакше я б його виклав. За кордоном ось-ось буде налагоджений облік українських чоловіків (привіт Бігору та іншим). Ця війна надовго і сховатись від неї не вийде. Хіба що в якійсь сірій зоні накшталт Казахстану, Грузії, Вірменії і т.ін.

Якщо ви цивільна людина, то накази не обов’язкові до виконання, тим паче, що ви знаходитеся у демократичній, цивілізованій країні! Тут питання вашого бажання, і я вже повторюю, що людину природа так створила, що в неї повинен бути інстинкт самозбереження, і якщо він присутній, то це признак розуму і не треба цього цуратися!Щодо обліку за кордоном, то він буде не обов’язковим (тому, що немає санкцій за невиконання), вас ніхто не зможе змусити це зробити! Та навіть якщо і станете на облік, то немає і не буде механізму і законів, щоби змусити військовозобов’язаного повернутися в Україну для вступу у ряди ЗСУ, або депортувати з країни, тим паче якщо є тимчасовий захист у країні перебування.