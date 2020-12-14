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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10670106711067210673>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:16

  барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:17

  reus написав:. Мне на сегодня такие случаи не известны.
крч единственный обвалист ветки теперь франт. Реус открестился от своих прогнозов, добавив как обязательное условие, по факту невыполнимое, требование к продавцам снизить цену вдвое.
  reus написав:Цены -50%, это когда люди готовы опускать к этому уровню и идут реальные сделки.
проблема, 11 месяцев войны, которой конца даже близко не видно, а люди не готовы.

Исключение - убитый старый фонд. Я давал ссылки на 2к хрущ в Киеве за 33куе но кто-то удалил. И ладно. Туда в ремонт надо ввалить столько же, что в итоге выйдет цена Варшавского.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:21

  reus написав:
  барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!

А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?
Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:крч единственный обвалист ветки теперь франт. Реус открестился от своих прогнозов, добавив как обязательное условие, по факту невыполнимое, требование к продавцам снизить цену вдвое.

Я от своих прогнозов не открещиваюсь! Я прогнозирую -50%, но пАпИзЖе. Сейчас мне не известны случаи, когда продавцы снижают на 50,% но это не значит, что в будущем таких скидок не будет!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:43

  cherchiltank написав:Ніхто не продає за скільки дадуть - але продаж великої площі йде з дисконтом у 40 відстотків бо в пересічних сотен тисяч доларів нема, а у тих хто таке продає не одна квартира - тому краще хеджувати ризики)


Супер. А шо за об’єкт?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:45

  reus написав:Я от своих прогнозов не открещиваюсь! Я прогнозирую -50%, но пАпИзЖе
ок, но хоть при нашей жизни? Два раза в сутки даже сломанные часы показывают правильное время.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:45

Спецы подскажите Зачем так вешать окна?

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:51

  airmax78 написав:Наказ для службового використання - інакше я б його виклав. За кордоном ось-ось буде налагоджений облік українських чоловіків (привіт Бігору та іншим). Ця війна надовго і сховатись від неї не вийде. Хіба що в якійсь сірій зоні накшталт Казахстану, Грузії, Вірменії і т.ін.

Якщо ви цивільна людина, то накази не обов’язкові до виконання, тим паче, що ви знаходитеся у демократичній, цивілізованій країні! Тут питання вашого бажання, і я вже повторюю, що людину природа так створила, що в неї повинен бути інстинкт самозбереження, і якщо він присутній, то це признак розуму і не треба цього цуратися!
Щодо обліку за кордоном, то він буде не обов’язковим (тому, що немає санкцій за невиконання), вас ніхто не зможе змусити це зробити! Та навіть якщо і станете на облік, то немає і не буде механізму і законів, щоби змусити військовозобов’язаного повернутися в Україну для вступу у ряди ЗСУ, або депортувати з країни, тим паче якщо є тимчасовий захист у країні перебування.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:проблема, 11 месяцев войны, которой конца даже близко не видно, а люди не готовы.

Исключение - убитый старый фонд. Я давал ссылки на 2к хрущ в Киеве за 33куе но кто-то удалил. И ладно. Туда в ремонт надо ввалить столько же, что в итоге выйдет цена Варшавского.

Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:08

  reus написав:
  airmax78 написав:Наказ для службового використання - інакше я б його виклав. За кордоном ось-ось буде налагоджений облік українських чоловіків (привіт Бігору та іншим). Ця війна надовго і сховатись від неї не вийде. Хіба що в якійсь сірій зоні накшталт Казахстану, Грузії, Вірменії і т.ін.

Якщо ви цивільна людина, то накази не обов’язкові до виконання, тим паче, що ви знаходитеся у демократичній, цивілізованій країні! Тут питання вашого бажання, і я вже повторюю, що людину природа так створила, що в неї повинен бути інстинкт самозбереження, і якщо він присутній, то це признак розуму і не треба цього цуратися!
Щодо обліку за кордоном, то він буде не обов’язковим (тому, що немає санкцій за невиконання), вас ніхто не зможе змусити це зробити! Та навіть якщо і станете на облік, то немає і не буде механізму і законів, щоби змусити військовозобов’язаного повернутися в Україну для вступу у ряди ЗСУ, або депортувати з країни, тим паче якщо є тимчасовий захист у країні перебування.

Ми живемо у часи карколомних змін. Відбувається те, чого або дуже давно, або ще ніколи не було. Механізм мобілізації українських чоловікив в межах ЄС та країн НАТО вже розробляється - ніхто не буде воювати за Україну замість українців. Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо. Під час Другої світової в Велокобританії так мобілізували поляків та французів.
airmax78
 
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