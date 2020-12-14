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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10
reus написав:
Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
то есть в 2023 всё будет?
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:12
airmax78 написав:
Ми живемо у часи карколомних змін. Відбувається те, чого або дуже давно, або ще ніколи не було. Механізм мобілізації українських чоловікив в межах ЄС та країн НАТО вже розробляється - ніхто не буде воювати за Україну замість українців. Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо. Під час Другої світової в Велокобританії так мобілізували поляків та французів.
Смутно себе представляю как по всей Испании бегают толпы полицейских, вылавливают украинцев из всех щелей, трамбуют в поезда и всех чехом высылают в Украину )
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:17
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:Наказ для службового використання
- інакше я б його виклав.
Якщо ви цивільна людина, то накази не обов’язкові до виконання, тим паче, що ви знаходитеся у демократичній, цивілізованій країні!
Ми живемо у часи карколомних змін. Відбувається те, чого або дуже давно, або ще ніколи не було. Механізм мобілізації українських чоловікив в межах ЄС та країн НАТО вже розробляється - ніхто не буде воювати за Україну замість українців. Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо. Під час Другої світової в Велокобританії так мобілізували поляків та французів.
То що там з вашим наказом, не прокоментуєте?
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:23
slonomag написав: airmax78 написав:
Ми живемо у часи карколомних змін. Відбувається те, чого або дуже давно, або ще ніколи не було. Механізм мобілізації українських чоловікив в межах ЄС та країн НАТО вже розробляється - ніхто не буде воювати за Україну замість українців. Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо. Під час Другої світової в Велокобританії так мобілізували поляків та французів.
Смутно себе представляю как по всей Испании бегают толпы полицейских, вылавливают украинцев из всех щелей, трамбуют в поезда и всех чехом высылают в Украину )
Ніхто ні за ким бігати не буде. По-перше: не подовжать/скасують дозвіл на перебування на території країни. По-друге: надішлють вимогу з'явитись до посольства/консульства. Там нададуть повістку. Уряд Іспанії (наприклад) ще й безкоштовний транспорт надасть.
P.S. Доречі, я із самого початку був дуже здивований тим, що європейські країни, Канада та США впускали чоловіків призовного віку.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:30
slonomag написав: airmax78 написав:
Ми живемо у часи карколомних змін. Відбувається те, чого або дуже давно, або ще ніколи не було. Механізм мобілізації українських чоловікив в межах ЄС та країн НАТО вже розробляється - ніхто не буде воювати за Україну замість українців. Тому якщо ці країни передають нам зброю, то передати Україні бійців-громадян України, які тимчасово перебувають на їх території - то цілком природньо. Під час Другої світової в Велокобританії так мобілізували поляків та французів.
Смутно себе представляю как по всей Испании бегают толпы полицейских, вылавливают украинцев из всех щелей, трамбуют в поезда и всех чехом высылают в Украину )
😂
Любий документ через посольство. Це раз.
Зи. Не знайшли в Україні - в розшук. Міжнародний. А там діло техніки:-)
Зи. З. Думаєш з судимістю дадуть резидентство???
Сумніваюся.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:43
Первый написав:
Любий документ через посольство. Це раз.
Зи. Не знайшли в Україні - в розшук. Міжнародний. А там діло техніки:-)
Зи. З. Думаєш з судимістю дадуть резидентство???
Сумніваюся.
У меня загранка свежая, в посольство в ближ 3 года не надо.
Что значит не смогли найти? У меня прописка на окупированой територии - пусть ищут там если что. И международный поиск нескольких миллионов украинцев это слегка черезчур.
А за что судимость? За неявку по повестке уже уголовку дают? Максимум админ штраф какой-то, и то не совсем понятно на каком основании если повестку никто не вручал.
П.С. Это может быть актуально для дезертиров, или тех кто уже сходил в военкомат, а потом сбежал - там уголовка. А если человек и не был в военкомате последние 10 лет, и повестку не получал, то врядли. Ну или будут использовать как повод чтобы выслать всяких бесполезных которые тупо сидят на шее, не работают, не платят налоги и тд. Таких да, я за чтобы выгнали прям сегодня - пусть с автоматом бегают.
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slonomag
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:45
Первый написав:
😂
Любий документ через посольство. Це раз.
Зи. Не знайшли в Україні - в розшук. Міжнародний. А там діло техніки:-)
Зи. З. Думаєш з судимістю дадуть резидентство???
Сумніваюся.
Розшук який саме? Інтерпол?
Судимість звідки візьметься? Будуть проводити засідання по кожному чоловіку призовного віку?
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