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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10669106701067110672
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10

  reus написав:Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
то есть в 2023 всё будет?

В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:32

Угу, візи анулюють, карти побиту тощо. Нє, ну я теж переймають перспективами продажу/здачі в оренду своїх метрів, але втрачати здоровий глузд не варто, панове.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:47

  барабашов написав:
  reus написав:
  барабашов написав:ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!

А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?
Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?

Мы дискутируем на финансовом форуме, где вполне нормально считается, поделится тем, как ты заработал деньги! Тем более что это не самая моя удачная сделка. Я с 1995 года на РН и провел несколько десятков сделок. Про некоторые я рассказал и поделился опытом. Если вам это не нравится, то значит, вы ошиблись форумом. Наверняка есть клубы любителей коммунизма или что-то подобное.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:51

  vitaliian написав:
  reus написав:Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
то есть в 2023 всё будет?

В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.

Рекомендую внимательней читать, что я пишу.
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
reus
 
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  #<1 ... 10669106701067110672
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