то есть в 2023 всё будет?
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10
то есть в 2023 всё будет?
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:32
Угу, візи анулюють, карти побиту тощо. Нє, ну я теж переймають перспективами продажу/здачі в оренду своїх метрів, але втрачати здоровий глузд не варто, панове.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:47
Мы дискутируем на финансовом форуме, где вполне нормально считается, поделится тем, как ты заработал деньги! Тем более что это не самая моя удачная сделка. Я с 1995 года на РН и провел несколько десятков сделок. Про некоторые я рассказал и поделился опытом. Если вам это не нравится, то значит, вы ошиблись форумом. Наверняка есть клубы любителей коммунизма или что-то подобное.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:51
Рекомендую внимательней читать, что я пишу.
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
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