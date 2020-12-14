Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:47

барабашов написав: reus написав: барабашов написав: ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами? ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?

Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии! Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!

А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?

Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком? Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?

Мы дискутируем на финансовом форуме, где вполне нормально считается, поделится тем, как ты заработал деньги! Тем более что это не самая моя удачная сделка. Я с 1995 года на РН и провел несколько десятков сделок. Про некоторые я рассказал и поделился опытом. Если вам это не нравится, то значит, вы ошиблись форумом. Наверняка есть клубы любителей коммунизма или что-то подобное.