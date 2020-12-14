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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:44
reus написав:
Ну да, запретить публиковать ценники, как в обменках сейчас И ваша квитка сразу взлетит в цене
обменкам же помогло...запретили - взлетели.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:04
красиво тут, но контингент ...
и панельное
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beee
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:06
beee написав:
панельное
детей на фотосессию приводить норм.
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vitaliian
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