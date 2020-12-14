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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10
reus написав:
Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
то есть в 2023 всё будет?
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:32
Угу, візи анулюють, карти побиту тощо. Нє, ну я теж переймають перспективами продажу/здачі в оренду своїх метрів, але втрачати здоровий глузд не варто, панове.
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gonchik74
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:47
барабашов написав:
А +70% на ФК одной левой это фантазия или жестокая реальность?
reus написав: барабашов написав:
ТЯО, танковые клинья из монгольских Т-55 и пхеньянских Т-44, не дороже тысячи за метр - это всё вы вещали. Кого то так приговорили выйти из никому не нужного в плохом месте и с немодными мопами?
Пожалуйста, ссылку на мои цитаты! А пока это выглядит, как ваши фантазии!
Жестокая над счастливым и временно на то время богатым, допустим, тоже Сержиком?
Мы дискутируем на финансовом форуме, где вполне нормально считается, поделится тем, как ты заработал деньги! Тем более что это не самая моя удачная сделка. Я с 1995 года на РН и провел несколько десятков сделок. Про некоторые я рассказал и поделился опытом. Если вам это не нравится, то значит, вы ошиблись форумом. Наверняка есть клубы любителей коммунизма или что-то подобное.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:51
vitaliian написав:
то есть в 2023 всё будет?
reus написав:
Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе
.
Рекомендую внимательней читать, что я пишу.
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
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reus
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:47
reus написав: vitaliian написав:
то есть в 2023 всё будет?
reus написав:
Летом 2008-го года, тоже люди не были готовы к ценам, которые уже мы увидели в следующем 2009-м. Думаю, что в нашем случае, мы увидим медленное, но неизбежное проседание цен
В 2008 перекрыли краник ипотеки, и какие бы цены люди не хотели видеть, математически не получалось продавать однушки по 100куе. - у покупателей однушек этих 100куе не было. А за 2022 год население нахомячило 10ярдов уе
.
Рекомендую внимательней читать, что я пишу.
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
Это ложное ощущение. Если бы мы воевали исключительно собственными ресурсами - многие бы уже были нищими до костей. Но мы сидим на беспрецедентном финансировании со стороны наших союзников. Дошло до того, что некоторые крысы в минобороны решили что можно крысить не стесняясь.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:49
Феодал написав: reus написав:
Я от своих прогнозов не открещиваюсь! Я прогнозирую -50%, но пАпИзЖе. Сейчас мне не известны случаи, когда продавцы снижают на 50,% но это не значит, что в будущем таких скидок не будет!
Обвалисты - давно сделали выводы и забили, и так всем все понятно
Обвалисты сродни паникерам. Их в военное время вообще надо изолировать от общества а не то что посты их чистить.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:23
airmax78 написав:
Это ложное ощущение. Если бы мы воевали исключительно собственными ресурсами - многие бы уже были нищими до костей. Но мы сидим на беспрецедентном финансировании со стороны наших союзников. Дошло до того, что некоторые крысы в минобороны решили что можно крысить не стесняясь.
Еще не одна страна в мире не богатела, когда не ее территории происходила полномасштабная война. Посмотрите бюджет оборонки этого года. Наши союзники нам компенсируют далеко не все затраты, хотя, конечно спасибо, что вообще поддерживают.
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reus
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:30
airmax78 написав: Феодал написав: reus написав:
Я от своих прогнозов не открещиваюсь! Я прогнозирую -50%, но пАпИзЖе. Сейчас мне не известны случаи, когда продавцы снижают на 50,% но это не значит, что в будущем таких скидок не будет!
Обвалисты - давно сделали выводы и забили, и так всем все понятно
Обвалисты сродни паникерам. Их в военное время вообще надо изолировать от общества а не то что посты их чистить.
Ну да, запретить публиковать ценники, как в обменках сейчас
И ваша квитка сразу взлетит в цене! На самом деле сейчас нет никаких обвалистов, а есть реалисты, которые умеют анализировать информацию, и делают правильные выводы.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:31
reus написав:
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на КРЖН)
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:41
Прохожий написав: reus написав:
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на рн)
Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.
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reus
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