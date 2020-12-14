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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10670106711067210673
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Еще не одна страна в мире не богатела, когда не ее территории происходила полномасштабная война. Посмотрите бюджет оборонки этого года. Наши союзники нам компенсируют далеко не все затраты, хотя, конечно спасибо, что вообще поддерживают


Что спорить с теми, кто выехал заграницу? Та даже тут ещё не всех война коснулась. Но судя по всему коснётся.

Союзники помогают техникой и деньгами, но погибают украинцы.

Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:49

  Прохожий написав:
  reus написав:Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.

открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на КРЖН)


100%. достаточно убрать из страны 30-35 млн людей, которые не оказывают никакого влияния на КРЖН, а потом посмотреть, как это повлияет на цены этого рынка.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится?

Война и непонимание сроков окончания оказывает сильнейшее влияние на настроения и спрос, поэтому мы видим постепенное снижение цен. Это будет происходить до окончания войны и некоторое время после. Если не будет снова "черных лебедей", то мы увидим, как рынок постепенно восстанавливается, и цены пойдут вверх. Через какое время после окончания войны это произойдет сказать сложно, это зависит от многих факторов, которые на сегодня не известны. Я рад бы ошибаться в своих прогнозах и признаю, что был не прав, если рынок, не смотря на войну, будет смотреть вверх.
reus
 
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