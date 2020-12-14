Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:58

Andrey2512 написав: Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится? Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится?

Война и непонимание сроков окончания оказывает сильнейшее влияние на настроения и спрос, поэтому мы видим постепенное снижение цен. Это будет происходить до окончания войны и некоторое время после. Если не будет снова "черных лебедей", то мы увидим, как рынок постепенно восстанавливается, и цены пойдут вверх. Через какое время после окончания войны это произойдет сказать сложно, это зависит от многих факторов, которые на сегодня не известны. Я рад бы ошибаться в своих прогнозах и признаю, что был не прав, если рынок, не смотря на войну, будет смотреть вверх.