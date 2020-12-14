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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:47
reus написав:
Еще не одна страна в мире не богатела, когда не ее территории происходила полномасштабная война. Посмотрите бюджет оборонки этого года. Наши союзники нам компенсируют далеко не все затраты, хотя, конечно спасибо, что вообще поддерживают
Что спорить с теми, кто выехал заграницу? Та даже тут ещё не всех война коснулась. Но судя по всему коснётся.
Союзники помогают техникой и деньгами, но погибают украинцы.
Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится?
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Andrey2512
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:49
Прохожий написав: reus написав:
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на КРЖН)
100%. достаточно убрать из страны 30-35 млн людей, которые не оказывают никакого влияния на КРЖН, а потом посмотреть, как это повлияет на цены этого рынка.
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adeges
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:58
Andrey2512 написав:
Многие тут мечтают про послевоенное восстановление, но хоть кто-то готов ответить на вопрос, когда война закончится?
Война и непонимание сроков окончания оказывает сильнейшее влияние на настроения и спрос, поэтому мы видим постепенное снижение цен. Это будет происходить до окончания войны и некоторое время после. Если не будет снова "черных лебедей", то мы увидим, как рынок постепенно восстанавливается, и цены пойдут вверх. Через какое время после окончания войны это произойдет сказать сложно, это зависит от многих факторов, которые на сегодня не известны. Я рад бы ошибаться в своих прогнозах и признаю, что был не прав, если рынок, не смотря на войну, будет смотреть вверх.
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reus
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:47
к прогнозу можно подойти цинично-прагматично и патриотично.
в первом случае, меня забанят за минуту.
пытаться из паники, т.е. войны изъять логику поведения и прогнозы КРЖН - бесполезно, но не нужно экстраполировать прогнозы всей страны на РК и помнить, что внутренняя миграция, отток рабочих, обслуги и, наоборот, возвращение среднего класса после войны, могут привести к совсем неожиданным последствиям
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beee
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:04
airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево
. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
Ключове слово задешево. За 352к ніхто нічого купувати не збирається. Ну може накаруселимо з 52к до 352к, хіба тоді.
Вчора бачив панельку на Ахметової-24 (їх там кілька), де площа 1к 50 метрів (вперше таку панельку бачу). Я так і не зрозумів, на яких оленів розраховані 1к 44м в ЯГ? Всі елітні квартири ідуть від 50м. Фейслес підтвердить.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:16
beee написав:
Поэтому реальные собственники сегодня сидят ровно, не поддаются панике и продадут после окончания войны.
я лично таких знаю, а не читая чужие истории
Ага, вы и Макс))
Консервы такие консервы.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:31
Ромасик написав: airmax78 написав:
Про яки збитки мова? На цій гілці мінімум 5 потенційних покупців, які мріють купити щось цікаве в Києві задешево
. Та жодного продавця. За таких умов нерухомість не може дешевшати.
Ключове слово задешево. За 352к ніхто нічого купувати не збирається. Ну може накаруселимо з 52к до 352к, хіба тоді.
Вчора бачив панельку на Ахметової-24 (їх там кілька), де площа 1к 50 метрів (вперше таку панельку бачу). Я так і не зрозумів, на яких оленів розраховані 1к 44м в ЯГ? Всі елітні квартири ідуть від 50м. Фейслес підтвердить.
Ахметова - это ж та мама Рината, шо от парторга Лёни К...ы его родила? В её честь наконец то и улицы уже называют?
По поводу 52К, 352К, 44мэтра, 50мэтров - люди которые потребляют 20кВт/ч в месяц со светом в сортире и зарядкой ксиоми 2012года слегка бэу два раза в неделю до полного не должны задумываться о таких сложных вещах, обойки невыгоревшие, линолеум без дырок, краски зелёной вокруг совецкого бачка минимум - вот их кругозор и раздражитель рецепторов.
Ибо даже в фавелах Медельина наверняка накручивают побольше, а там и пять метров комната из фанеры и картона за счастье. Вас же не раздражает на улице рёв мотора какого то авто аж втрое мощнее Лайноса или Газельки?
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барабашов
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:35
барабашов написав:
Вас же не раздражает на улице рёв мотора какого то авто впятеро мощнее Лайноса или Газельки?
Нет, у нас все тмхо. А должно быть иначе?
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:44
vladimir07 написав:
барабашов написав:
Есть высокая вероятность что в клюбе 100К Батькивщина устроит массовое ощипывание жирных гусаков по рецепту Гетьманцева, то есть без боли и слёз с их стороны? Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
Клуб100 - эфемерное понятие. Чем депозит в етом клубе отличается от депозита на который принесли реальную валюту ? Равно как средства после окончания конверт-депозита на какой-нибудь карте для выплат ничем не отличаются от средств, которые появились от скажем покупки валюты онлайн, когда такая еще была доступна.
Так и есть, но об этом не принято говорить, поскольку набегут успешные люди со своими 352к и завалят всю пирамиду.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:48
beee написав:
к прогнозу можно подойти цинично-прагматично и патриотично.
в первом случае, меня забанят за минуту.
пытаться из паники, т.е. войны изъять логику поведения и прогнозы КРЖН - бесполезно, но не нужно экстраполировать прогнозы всей страны на РК и помнить, что внутренняя миграция, отток рабочих, обслуги и, наоборот, возвращение среднего класса после войны, могут привести к совсем неожиданным последствиям
Нам будет интересно узнать ваш прогноз, хотя бы на несколько лет или до окончания войны. Вся страна не нужна, а Киев интересно. Да, и, на мой взгляд, нет никакой паники, наоборот, далеко не все понимают, что происходит, поэтому отложили запланированную продажу и через время увидели/услышали озвученные цифры немногочисленных предложений, которые их опечалили.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 03 лют, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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