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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:49
beee написав:
За такие смешные деньги, получаешь и квартиру и одновременно кофейню с барными стульями.
От создателя пивнухи.
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Ромасик
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