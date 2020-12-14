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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10671106721067310674
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:49

  beee написав:За такие смешные деньги, получаешь и квартиру и одновременно кофейню с барными стульями.

От создателя пивнухи.
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