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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:49
beee написав:
За такие смешные деньги, получаешь и квартиру и одновременно кофейню с барными стульями.
От создателя пивнухи.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:24
Смешной ты. Колхозан такой
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beee
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:43
reus написав: beee написав:
к прогнозу можно подойти цинично-прагматично и патриотично.
в первом случае, меня забанят за минуту.
пытаться из паники, т.е. войны изъять логику поведения и прогнозы КРЖН - бесполезно, но не нужно экстраполировать прогнозы всей страны на РК и помнить, что внутренняя миграция, отток рабочих, обслуги и, наоборот, возвращение среднего класса после войны, могут привести к совсем неожиданным последствиям
Нам будет интересно узнать ваш прогноз, хотя бы на несколько лет или до окончания войны. Вся страна не нужна, а Киев интересно. Да, и, на мой взгляд, нет никакой паники, наоборот, далеко не все понимают, что происходит, поэтому отложили запланированную продажу и через время увидели/услышали озвученные цифры немногочисленных предложений, которые их опечалили.
У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.
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beee
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:03
beee написав:
У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.
Да никто здесь не претендует на роль пророка, а просто делятся своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением.
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reus
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:28
reus написав:
Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.
А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?
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vladimir07
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