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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10671106721067310674
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:03

  beee написав:У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.

Да никто здесь не претендует на роль пророка, а просто делятся своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:28

  reus написав: Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.


А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:24

  vladimir07 написав:
  reus написав: Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.


А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?

На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:36

  reus написав:
  beee написав:У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.

Да никто здесь не претендует на роль пророка, а просто делятся своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением.

Субъекти́вность — выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания.

много, кто пишет свои мысли, а не манипулирует?

а вообще, вы правы. всё зависит только от боевых действий и длительности войны.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:война продлится дольше


23ий год точно. А дальше? Нам оружие никакое не обещали передать в 25,26? 😁
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:а вообще, вы правы. всё зависит только от боевых действий и длительности войны.
Не только, но это повлияет больше всего.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:54

  Andrey2512 написав:
  reus написав:война продлится дольше


23ий год точно. А дальше? Нам оружие никакое не обещали передать в 25,26? 😁

Никто не знает сколько будет длиться война.
reus
 
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