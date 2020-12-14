|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:03
beee написав:
У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.
Да никто здесь не претендует на роль пророка, а просто делятся своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:28
reus написав:
Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.
А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:24
vladimir07 написав:
reus написав:
Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.
А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025
, что будет с ценами ?
На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:36
reus написав: beee написав:
У меня есть прогнозы.
Но для роли пророка нужны другие персонажи.
Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни.
Свои мысли никому не навязываю.
Да никто здесь не претендует на роль пророка, а просто делятся своим СУБЪЕКТИВНЫМ мнением.
Субъекти́вность — выражение представлений человека (мыслящего субъекта) об окружающем мире, его
точки зрения, чувства
, убеждения
и желания.
много, кто пишет свои
мысли, а не манипулирует?
а вообще, вы правы. всё зависит только от боевых действий и длительности войны.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:37
reus написав:
война продлится дольше
23ий год точно. А дальше? Нам оружие никакое не обещали передать в 25,26? 😁
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:53
beee написав:
а вообще, вы правы. всё зависит только от боевых действий и длительности войны.
Не только, но это повлияет больше всего.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:54
Andrey2512 написав: reus написав:
война продлится дольше
23ий год точно. А дальше? Нам оружие никакое не обещали передать в 25,26? 😁
Никто не знает сколько будет длиться война.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лют, 2023 00:01
reus написав: vladimir07 написав:
reus написав:
Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.
А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025
, что будет с ценами ?
На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.
Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским меркам.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41777
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5137 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 лют, 2023 00:25
airmax78 написав:
Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским
меркам.
Остается найти покупателя европейца
, который согласится рисковать своими деньгами, но думаю, что вряд ли найдутся такие экстрималы. Не понимаю, зачем сравнивать благополучную Европу со страной, где ведутся полномасштабные боевые действия и где ракета может попасть в любой дом. А низкую базу вы увидите, позже.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 1248 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23514
|15611956
|
|
|1155
|5045686
|
П'ят 03 лют, 2023 15:47
Frant
|
|3
|5205
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|