reus написав:
Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.
+1
Вспомните, что тут творилось на ветке до начала большой войны:
"Пока дают нада брать, от остальных не отставать"(с)
Бетонооптимисты, работники ОП и, предположительно риелторы, с пеной у рта загоняли друг друга в котлованы. Обычная картина на растущем рынке. Удержаться от покупок могут не только лишь все. Вспомните, что было до 2008 года.
Так что, думаю, сумм, сопоставимых со стоимостью не самых дешевых квартир, на руках есть не у многоих. И ...абсолютная пелена тумана на будущем.
Ну и как тут принимать решения даже если у тебя что-то есть и даже ПОКА есть доход?