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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10672106731067410675
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 02:49

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.

открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на рн)

Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.


+1
Вспомните, что тут творилось на ветке до начала большой войны:
"Пока дают нада брать, от остальных не отставать"(с)
Бетонооптимисты, работники ОП и, предположительно риелторы, с пеной у рта загоняли друг друга в котлованы. Обычная картина на растущем рынке. Удержаться от покупок могут не только лишь все. Вспомните, что было до 2008 года.
Так что, думаю, сумм, сопоставимых со стоимостью не самых дешевых квартир, на руках есть не у многоих. И ...абсолютная пелена тумана на будущем.
Ну и как тут принимать решения даже если у тебя что-то есть и даже ПОКА есть доход?
rjkz
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  #<1 ... 10672106731067410675
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