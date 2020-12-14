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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10672106731067410675
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 02:49

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.

открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на рн)

Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.


+1
Вспомните, что тут творилось на ветке до начала большой войны:
"Пока дают нада брать, от остальных не отставать"(с)
Бетонооптимисты, работники ОП и, предположительно риелторы, с пеной у рта загоняли друг друга в котлованы. Обычная картина на растущем рынке. Удержаться от покупок могут не только лишь все. Вспомните, что было до 2008 года.
Так что, думаю, сумм, сопоставимых со стоимостью не самых дешевых квартир, на руках есть не у многоих. И ...абсолютная пелена тумана на будущем.
Ну и как тут принимать решения даже если у тебя что-то есть и даже ПОКА есть доход?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 03:57

  reus написав:
  vladimir07 написав:
  reus написав: Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.


А что произошло за два месяца, что стало поздно ?
Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.
Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?

На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.


Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли?
Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад.
В первую очередь, США. Это тоже на поверхности.
Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь.
Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают?
Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня.
Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.

И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было.
И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 06:08

  rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли?
Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад.
В первую очередь, США. Это тоже на поверхности.
Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь.
Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают?
Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня.
Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.

И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было.
И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.

В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.
Ромасик
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  #<1 ... 10672106731067410675
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