reus написав:

vladimir07 написав: reus написав: Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся. Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.



А что произошло за два месяца, что стало поздно ?

Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.

Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ? А что произошло за два месяца, что стало поздно ?Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете.Обещают нам евробудущее., что будет с ценами ?

На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.