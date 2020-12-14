Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
открою вам страшную тайну подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на рн)
Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.
+1 Вспомните, что тут творилось на ветке до начала большой войны: "Пока дают нада брать, от остальных не отставать"(с) Бетонооптимисты, работники ОП и, предположительно риелторы, с пеной у рта загоняли друг друга в котлованы. Обычная картина на растущем рынке. Удержаться от покупок могут не только лишь все. Вспомните, что было до 2008 года. Так что, думаю, сумм, сопоставимых со стоимостью не самых дешевых квартир, на руках есть не у многоих. И ...абсолютная пелена тумана на будущем. Ну и как тут принимать решения даже если у тебя что-то есть и даже ПОКА есть доход?
reus написав: Лично я, готов был покупать еще пару месяцев назад с дисконтом -50%. Сейчас не готов, т. к. считаю. что риски оч. высокие. Я советовал продавать еще летом, когда еще можно было найти оленя. Сейчас продавать уже поздно. Я советовал продавать тем, кому срочно нужны деньги и они точно не смогут продать в ближайшие годы дороже. Если человек готов подождать лет 10, то цены восстановятся.
А что произошло за два месяца, что стало поздно ? Сегодня в Киев приехало много ЕС-чиновников, наверное знаете. Обещают нам евробудущее. А если вступим в 2025, что будет с ценами ?
На сейчас, я считаю, что риски зашкаливают. 2-3 месяца назад я был немного оптимистичней в своих оценках будущего. К сожалению, война продлится дольше, чем я предполагал. Я больше, чем уверен, что в 2025 году не вступим в ЕС, это перспектива далекого будущего. Когда нас примут в НАТО, то тогда и поговорим о ценах, и то это будет зависеть от многих факторов. По моим прогнозам в любом случае после войны цены вверх, т, к. стартовать мы будем с низкой базы, а вот какими будут цены зависит от многих неизвестных. Возможно, если не будет очередных "черных лебедей", то через 10 лет увидим цены 2021 года.
Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли? Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад. В первую очередь, США. Это тоже на поверхности. Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь. Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают? Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня. Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.
И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было. И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли? Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад. В первую очередь, США. Это тоже на поверхности. Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь. Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают? Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня. Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.
И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было. И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.
Оренда квартир у Львові дорожча ніж в Києві (дослідження) Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі — 5,5 тис. грн за оренду. Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird («ЛУН»)
Оренда квартир у Львові дорожча ніж в Києві (дослідження) Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі — 5,5 тис. грн за оренду. Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird («ЛУН»)
Звиздьож чистої води. ,, Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис. грн проти 9 тис. грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче." Я трьошку, з хорошим ремонтом 10 річної давності за такі гроші здаю.
airmax78 написав:Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским меркам.
Остается найти покупателя европейца , который согласится рисковать своими деньгами, но думаю, что вряд ли найдутся такие экстрималы. Не понимаю, зачем сравнивать благополучную Европу со страной, где ведутся полномасштабные боевые действия и где ракета может попасть в любой дом. А низкую базу вы увидите, позже.
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли? Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад. В первую очередь, США. Это тоже на поверхности. Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь. Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают? Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня. Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.
И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было. И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши.
После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов. Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже. После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдёт Пфф, ну а как же иначе.
beee написав:к прогнозу можно подойти цинично-прагматично и патриотично. в первом случае, меня забанят за минуту.
пытаться из паники, т.е. войны изъять логику поведения и прогнозы КРЖН - бесполезно, но не нужно экстраполировать прогнозы всей страны на РК и помнить, что внутренняя миграция, отток рабочих, обслуги и, наоборот, возвращение среднего класса после войны, могут привести к совсем неожиданным последствиям
Нам будет интересно узнать ваш прогноз, хотя бы на несколько лет или до окончания войны. Вся страна не нужна, а Киев интересно. Да, и, на мой взгляд, нет никакой паники, наоборот, далеко не все понимают, что происходит, поэтому отложили запланированную продажу и через время увидели/услышали озвученные цифры немногочисленных предложений, которые их опечалили.
У меня есть прогнозы. Но для роли пророка нужны другие персонажи. Я здесь делюсь СУБЪЕКТИВНЫМ практическим опытом, основанном на реальных событиях, участником которых являюсь по ходу жизни. Свои мысли никому не навязываю.
ти краще вивчив би арифметику, разом з своєю ірпіньською колегою по цеху "неріелторів". Потім давав би з Польщі чи Австрії свої прАгнози.