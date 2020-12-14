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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10673106741067510676
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:49

  beee написав:После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов.
Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже.
После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдёт
Пфф, ну а как же иначе.

Цікаво читати прогнози дезертирів.
Покидьки нації, моральні потвори сидять в Польщі чи Австрії і роблять вигляд, що війни немає
Frant
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