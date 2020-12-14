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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 11:40
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским
меркам.
Остается найти покупателя европейца
, который согласится рисковать своими деньгами, но думаю, что вряд ли найдутся такие экстрималы. Не понимаю, зачем сравнивать благополучную Европу со страной, где ведутся полномасштабные боевые действия и где ракета может попасть в любой дом. А низкую базу вы увидите, позже.
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
Оце вже смішно . Середньовіччя згадуєте , чи останні 4 покоління ?
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Puente
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Додано: Суб 04 лют, 2023 12:45
Puente написав: airmax78 написав: reus написав:
Остается найти покупателя европейца
, который согласится рисковать своими деньгами, но думаю, что вряд ли найдутся такие экстрималы. Не понимаю, зачем сравнивать благополучную Европу со страной, где ведутся полномасштабные боевые действия и где ракета может попасть в любой дом. А низкую базу вы увидите, позже.
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
Оце вже смішно . Середньовіччя згадуєте , чи останні 4 покоління ?
Було би смішно, якби дезертири тихенько мовчали, десь в Польщі чи Австрії чи деінде. І все беекають про дорожай.
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