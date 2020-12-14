Додано: Суб 04 лют, 2023 14:17

beee написав: После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов.

Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже.

После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдёт

Пфф, ну а как же иначе. После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов.Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже.После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдётПфф, ну а как же иначе.

НАТО нам светит только после окончания войны. Сколько продлится война, никто не знает, с учетом ресурсов и настроя кацапов, то это надолго. Нам дают оружие, но этого, к сожалению, на сегодня не достаточно, чтобы быстро победить. Вступление в ЕС, это перспектива далекого будущего. Страны Балтии в ЕС и в НАТО, там сильно дорогая недвижимость? Молчу о том, что экономика у нас сильно пострадала за время войны. Нас финансово поддерживают, но этого недостаточно, чтобы покрывать наши затраты. Большинство людей с деньгами, которые были игроки на РН до войны, отложили покупку до окончания войны. Вывод простой, движение вверх на РН, возможен, только после окончания войны, сейчас вниз.