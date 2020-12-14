Додано: Суб 04 лют, 2023 14:46

Прохожий написав: Я же мысли не читаю)

но мой посыл был в другом

без реальной ипотеки как после 2008го рыночную цену формирует макс 25% т.н. "чистых сделок", остальной рынок это рынок обмена через куплю-продажу

а проесть за год заначку сопоставимую с входным билетом на КРЖН конечно можно но сложно...

да я и не отрицаю что рынок на паузе и кол-во реальных игроков уменьшилось но после окончания войны начнется движение и появятся новые

кстати мои расходы после 24.02 существенно упали) Я же мысли не читаю)но мой посыл был в другомбез реальной ипотеки как после 2008го рыночную цену формирует макс 25% т.н. "чистых сделок", остальной рынок это рынок обмена через куплю-продажусопоставимую с входным билетом на КРЖН конечно можно но сложно...да я и не отрицаю что рынок на паузе и кол-во реальных игроков уменьшилось но после окончания войны начнется движение и появятся новыекстати мои расходы после 24.02 существенно упали)

В принципе, со структурой рынка я с вами согласен, а вот по расходам и доходам пересичного не совсем. Я, например, зарабатываю всего 30% (в долларовом эквиваленте) от довоенных доходов. Круг общения у меня +- такие же, как я, и у меня не самая плохая ситуация. Расходы, если перевести в валюту, то не уменьшились, а бывают периоды, что даже выше, чем до войны. Картина простого пересичного, еще печальней. А это сокращения рынка потребления, + выехало много тех, кто потреблял и т. д. Короче для малого бизнеса, к представителем которого я себя причисляю, пока ничего хорошего мы не наблюдаем. Да, и сколько надо будет лет есть заначку, никто не знает.