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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 11:40
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским
меркам.
Остается найти покупателя европейца
, который согласится рисковать своими деньгами, но думаю, что вряд ли найдутся такие экстрималы. Не понимаю, зачем сравнивать благополучную Европу со страной, где ведутся полномасштабные боевые действия и где ракета может попасть в любой дом. А низкую базу вы увидите, позже.
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
Оце вже смішно . Середньовіччя згадуєте , чи останні 4 покоління ?
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:02
Damien написав: airmax78 написав:
Мы уже на очень низкой базе. 3куе за метр квартиры в модном доме с шикарным ремонтом - это почти бесплатно по европейским меркам.
У моего друга лет 20 назад отец вложил 60куе в постройку дома в его родном селе
. Потом умер по возрасту. Перед войной за этот дом давали 2,5куе(не за метр, а за весь дом с участком
). Сейчас оккупировано, уже не дают и этого.
а какое отношение это имеет к ТЕМЕ ВЕТКИ?
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:03
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние
.
Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:03
Puente написав: airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
Оце вже смішно . Середньовіччя згадуєте , чи останні 4 покоління ?
Почитайте новейшую историю: европейцев хлебом не корми - дай повоевать.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:17
beee написав:
После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов.
Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже.
После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдёт
Пфф, ну а как же иначе.
НАТО нам светит только после окончания войны. Сколько продлится война, никто не знает, с учетом ресурсов и настроя кацапов, то это надолго. Нам дают оружие, но этого, к сожалению, на сегодня не достаточно, чтобы быстро победить. Вступление в ЕС, это перспектива далекого будущего. Страны Балтии в ЕС и в НАТО, там сильно дорогая недвижимость? Молчу о том, что экономика у нас сильно пострадала за время войны. Нас финансово поддерживают, но этого недостаточно, чтобы покрывать наши затраты. Большинство людей с деньгами, которые были игроки на РН до войны, отложили покупку до окончания войны. Вывод простой, движение вверх на РН, возможен, только после окончания войны, сейчас вниз.
Востаннє редагувалось reus
в Суб 04 лют, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:23
reus написав: beee написав:
После каждого события в Украине, например, вчерашнего ЕС-Украина, выливается ушат утопических прогнозов.
Уже и танки дали, авиация маячит, вступление в НАТО, а прогнозы всё хуже.
После вопроса, как повлияет вступление Украины в ЕС, когда нас сделали кандидатом, здесь написали – ну конечно же никак. Подешевеет)). Даже если просто снег пойдёт
Пфф, ну а как же иначе.
НАТО нам светит только после окончания войны. Сколько продлится война, никто не знает, с учетом ресурсов и настроя кацапов, то это надолго. Нам дают оружие, но этого, к сожалению, на сегодня не достаточно, чтобы быстро победить. Вступление в ЕС, это перспектива далекого будущего. Страны Балтии в ЕС и в НАТО, там сильно дорогая недвижимость? Молчу о том, что экономика у нас сильно пострадала за время войны. Нас финансово поддерживают, но этого недостаточно, чтобы покрывать наши затраты. Вывод простой, движение вверх на РН, возможен, только после окончания войны, сейчас вниз.
Сейчас на месте. После войны - ракетой вверх.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:26
reus написав:
Я имею в виду большинство тех, кто до полномасштабного вторжения был игроком на рынке
Прохожий написав: reus написав:
Думаю, что подавляющее большинство проедает заначки, им не до РН.
открою вам страшную тайну
подавляющее большинство никогда не оказывало влияния на рн)
. А многие, которые имеют заработок и сбережения заняли выжидательную позицию, и правильно сделали. Я не утверждаю, что сделок нет, но их мало и в основном до 50 куе.
Я же мысли не читаю)
но мой посыл был в другом
без реальной ипотеки как после 2008го рыночную цену формирует макс 25% т.н. "чистых сделок", остальной рынок это рынок обмена через куплю-продажу
а проесть за год заначку сопоставимую с входным билетом на КРЖН конечно можно но сложно...
да я и не отрицаю что рынок на паузе и кол-во реальных игроков уменьшилось но после окончания войны начнется движение и появятся новые
кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:31
airmax78 написав:Сейчас на месте
. После войны - ракетой вверх.
На месте хотелки людей, которые реально и не хотят продавать, а рассчитывают на не
попуганного оленя-европейца, для которого война, это естественное состояние!
Я их называю "хотелки мечтателей-сказочников"
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:46
Прохожий написав:
Я же мысли не читаю)
но мой посыл был в другом
без реальной ипотеки как после 2008го рыночную цену формирует макс 25% т.н. "чистых сделок", остальной рынок это рынок обмена через куплю-продажу
а проесть за год заначку
сопоставимую с входным билетом на КРЖН конечно можно но сложно...
да я и не отрицаю что рынок на паузе и кол-во реальных игроков уменьшилось но после окончания войны начнется движение и появятся новые
кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)
В принципе, со структурой рынка я с вами согласен, а вот по расходам и доходам пересичного не совсем. Я, например, зарабатываю всего 30% (в долларовом эквиваленте) от довоенных доходов. Круг общения у меня +- такие же, как я, и у меня не самая плохая ситуация. Расходы, если перевести в валюту, то не уменьшились, а бывают периоды, что даже выше, чем до войны. Картина простого пересичного, еще печальней. А это сокращения рынка потребления, + выехало много тех, кто потреблял и т. д. Короче для малого бизнеса, к представителем которого я себя причисляю, пока ничего хорошего мы не наблюдаем. Да, и сколько надо будет лет есть заначку, никто не знает.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 14:52
Прохожий написав:
кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)
Это отличное наблюдение. У меня тоже упали расходы. По крайней мере в долларах. Из-за существенно неопределенного будущего. И так у большинства. У кого-то расходы упали из-за потери или падения дохода. В долларах или даже в гривнях.
Т.е. можно предположить, что у большинства или всех потребителей упали расходы. Когда у всех потребителей, 99% из которых не игроки КРЖН, падают расходы, то у 1% населения, игроков КРЖН, которые живут с расходов 99% населения, очень существенно падают доходы.
Попутно мы потеряли 9 млн неигроков и их расходы. Чтт тоже немного сказывается на доходах всех бизнесов.
Но конечно падение доходов игроков КРЖН, это - к росту цен на КРЖН.
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