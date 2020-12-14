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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 15:49
Реус - вас так много в последнее время на ветке с одной и той же мантрой про «упало, упадёт и возможно через лет …надцать вырастет»
Это новое веяние в сфере НЛП и вы кого то кроме €йра так хотите подговить к продаже за три копья и поскорее - «а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
Какую рыловскую контору вы так тут представляете, уж не Благовест?
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барабашов
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