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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10675106761067710678>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реус - вас так много в последнее время на ветке с одной и той же мантрой про «упало, упадёт и возможно через лет …надцать вырастет»
Это новое веяние в сфере НЛП и вы кого то кроме €йра так хотите подговить к продаже за три копья и поскорее - «а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
Какую рыловскую контору вы так тут представляете, уж не Благовест?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:24

  барабашов написав:Реус - вас так много в последнее время на ветке с одной и той же мантрой про «упало, упадёт и возможно через лет …надцать вырастет»
Это новое веяние в сфере НЛП и вы кого то кроме €йра так хотите подговить к продаже за три копья и поскорее - «а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
Какую рыловскую контору вы так тут представляете, уж не Благовест?

Макс рассчитывает на покупателя - европейца, для которого война, это естественно.
«а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
- это ваши фантазии, я такого не говорил. Ну а если вы увидели в моем лице "рыла", то тогда вы совсем далеки от РН. Скорее всего, вы ошиблись веткой. Я уже говорил, что своих единомышленников вы сможете найти в клубе любителей коммунизма.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:30

  adeges написав:
  Прохожий написав:кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)


Это отличное наблюдение. У меня тоже упали расходы. По крайней мере в долларах. Из-за существенно неопределенного будущего. И так у большинства. У кого-то расходы упали из-за потери или падения дохода. В долларах или даже в гривнях.

Т.е. можно предположить, что у большинства или всех потребителей упали расходы. Когда у всех потребителей, 99% из которых не игроки КРЖН, падают расходы, то у 1% населения, игроков КРЖН, которые живут с расходов 99% населения, очень существенно падают доходы.

Попутно мы потеряли 9 млн неигроков и их расходы. Чтт тоже немного сказывается на доходах всех бизнесов.

Но конечно падение доходов игроков КРЖН, это - к росту цен на КРЖН.

Я разве говорил про рост цен сейчас???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ

Лично я, верю ЗСУ и уверен в нашей победе, иначе уже давно, как Макс уехал бы в ЕС.
Здесь вопрос в другом, сколько времени будет длиться война и с какой базы стартанут цены. Мой подход простой - зачем покупать сегодня то, что завтра будет стоить дешевле!
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:32

  reus написав:
  beee написав:Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ

Лично я, верю ЗСУ и уверен в нашей победе, иначе уже давно, как Макс уехал бы в ЕС.
Здесь вопрос в другом, сколько времени будет длиться война и с какой базы стартанут цены. Мой подход простой - зачем покупать сегодня то, что завтра будет стоить дешевле!

Також думаю, що дешевше буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:51

  Ромасик написав:
  rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли?
Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад.
В первую очередь, США. Это тоже на поверхности.
Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь.
Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают?
Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня.
Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.

И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было.
И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.

В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.


"Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" (с)
Если вам это не очевидно, то это не значит, что не очевидно другим. На самом деле все просто как угол дома.
Расширяйте свой кругозор...Пастернака в парке на Подоле почитайте для начала что-ли. :lol: :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:58

  reus написав:
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.

Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку! :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:24

  rjkz написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.

Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.

Я стільки не проживу.
Investor_K
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