adeges написав:

Прохожий написав: кстати мои расходы после 24.02 существенно упали) кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)

Это отличное наблюдение. У меня тоже упали расходы. По крайней мере в долларах. Из-за существенно неопределенного будущего. И так у большинства. У кого-то расходы упали из-за потери или падения дохода. В долларах или даже в гривнях.Т.е. можно предположить, что у большинства или всех потребителей упали расходы. Когда у всех потребителей, 99% из которых не игроки КРЖН, падают расходы, то у 1% населения, игроков КРЖН, которые живут с расходов 99% населения, очень существенно падают доходы.Попутно мы потеряли 9 млн неигроков и их расходы. Чтт тоже немного сказывается на доходах всех бизнесов.