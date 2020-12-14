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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 15:49
Реус - вас так много в последнее время на ветке с одной и той же мантрой про «упало, упадёт и возможно через лет …надцать вырастет»
Это новое веяние в сфере НЛП и вы кого то кроме €йра так хотите подговить к продаже за три копья и поскорее - «а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
Какую рыловскую контору вы так тут представляете, уж не Благовест?
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барабашов
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:19
Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ
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beee
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:24
барабашов написав:
Реус - вас так много в последнее время на ветке с одной и той же мантрой про «упало, упадёт и возможно через лет …надцать вырастет»
Это новое веяние в сфере НЛП и вы кого то кроме €йра так хотите подговить к продаже за три копья и поскорее - «а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
Какую рыловскую контору вы так тут представляете, уж не Благовест?
Макс рассчитывает на покупателя - европейца, для которого война, это естественно.
«а иначе Хупин всех убьёт(и тут сразу заявления за ТЯО)»?
- это ваши фантазии, я такого не говорил. Ну а если вы увидели в моем лице "рыла", то тогда вы совсем далеки от РН. Скорее всего, вы ошиблись веткой. Я уже говорил, что своих единомышленников вы сможете найти в клубе любителей коммунизма.
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reus
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:30
adeges написав: Прохожий написав:
кстати мои расходы после 24.02 существенно упали)
Это отличное наблюдение. У меня тоже упали расходы. По крайней мере в долларах. Из-за существенно неопределенного будущего. И так у большинства. У кого-то расходы упали из-за потери или падения дохода. В долларах или даже в гривнях.
Т.е. можно предположить, что у большинства или всех потребителей упали расходы. Когда у всех потребителей, 99% из которых не игроки КРЖН, падают расходы, то у 1% населения, игроков КРЖН, которые живут с расходов 99% населения, очень существенно падают доходы.
Попутно мы потеряли 9 млн неигроков и их расходы. Чтт тоже немного сказывается на доходах всех бизнесов.Но конечно падение доходов игроков КРЖН, это - к росту цен на КРЖН
.
Я разве говорил про рост цен сейчас???
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:31
beee написав:
Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ
Лично я, верю ЗСУ и уверен в нашей победе, иначе уже давно, как Макс уехал бы в ЕС.
Здесь вопрос в другом, сколько времени будет длиться война и с какой базы стартанут цены. Мой подход простой - зачем покупать сегодня то, что завтра будет стоить дешевле!
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reus
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:32
reus написав: beee написав:
Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ
Лично я, верю ЗСУ и уверен в нашей победе, иначе уже давно, как Макс уехал бы в ЕС.
Здесь вопрос в другом, сколько времени будет длиться война и с какой базы стартанут цены. Мой подход простой - зачем покупать сегодня то, что завтра будет стоить дешевле!
Також думаю, що дешевше буде.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:51
Ромасик написав: rjkz написав:
Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте.
Не так ли?
Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад.
В первую очередь, США. Это тоже на поверхности.
Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь.
Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают?
Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня.Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.
И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было.
И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.
"Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" (с)
Если вам это не очевидно, то это не значит, что не очевидно другим. На самом деле все просто как угол дома.
Расширяйте свой кругозор...Пастернака в парке на Подоле почитайте для начала что-ли.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 16:58
reus написав: airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние
.
Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:10
rjkz написав:
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Так он сейчас рассчитывает на покупателя - европейца и думает, что он удовлетворит его фантастическую хотелку!
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:24
rjkz написав: reus написав: airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние
.
Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
Я стільки не проживу.
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