|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:28
Investor_K написав:
Я стільки не проживу.
а в загробную жизнь вы верите?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16681
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2098 раз.
- Подякували: 2978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31
rjkz написав: reus написав: airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние
.
Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну
-
beee
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:34
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1160
|5054760
|
|
|23520
|15632512
|
Суб 04 лют, 2023 09:37
Bolt
|
|3
|5206
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|