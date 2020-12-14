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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10675106761067710678
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:28

  Investor_K написав:Я стільки не проживу.
а в загробную жизнь вы верите?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
  airmax78 написав:Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.

Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой! :D


Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.


У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.

Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.

Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
beee
 
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