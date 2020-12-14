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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:28
Investor_K написав:
Я стільки не проживу.
а в загробную жизнь вы верите?
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vitaliian
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:31
rjkz написав: reus написав: airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние.
airmax78 написав:
Вся история Европы - это история войн. Им не привыкать. Это мы поверили в вечный мир и уши развесили. А для европейцев состояние войны - это их естественное состояние
.
Аргумент для вашей ценовой "хотелки" железобетонный! Думаю, что выстроится очередь европейцев за вашей квиточкой!
Максим прав, когда Украина победит, вступит в ЕС и НАТО, восстановит разрущенное войной, восстановит экономику, восстановит демографию - цена его квартиры достигнет небывалых высот.
Примерно сравняется с квартирой в центре некогда разрушенного Дрездена.
Пройдет, правда, лет 30-40, но какая разница - главное постичь Истину.
У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну
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beee
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:34
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:41
beee написав:
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
Там пару десяток страниц назад кто то рассказывал про риски кеша и преимущества бетона. Продать и что делать с деньгами в воюещей стране без легальной возможности вывода денег за рубеж?
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adeges
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:48
beee написав:
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
Ну держи при себе свой бетон ...
Ты в нём зарегистрирован. Ты сам говорил, что ходил в военкоматы, когда продавал недвигу.
А значит ты был зарегистрирован в своей недвиге и извещал военкоматы о смене регистрации
Плати комуналку, или отопление за счёт соседей
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pesikot
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:49
beee написав:
У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Ещё неизвестно в какую сторону больше приедет из или в страну
Нет сомнений, что после войны будет рост цен на РН Киева. Но никто не знает, когда закончится война, и база старта будет однозначно ниже, чем сейчас.
Поэтому, на мой взгляд, те, кто планировал покупку, нужно отложить ее, т. к. цены будут ниже и вопрос безопасности будет другим. А те, кто планировал продавать, но может подождать лет 10-ть, не продавать. А вот, те, кому нужны деньги в ближайшие месяцы, годы, есть смысл продавать, т. к. цены не будут выше, а с большой вероятностью снизятся.
Востаннє редагувалось reus
в Суб 04 лют, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:50
beee написав:
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
потому что это по Карцеву про раков
"вчера были па5 но большие,
сегодня па3 но маленькие...
....
но у меня вчера не было 5 а сегодня нет 3х"
и так перетирание до бесконечности
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Додано: Суб 04 лют, 2023 17:58
beee написав:
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
Если бы мне нужны были деньги сейчас, то без проблем продал бы с дисконтом -40%. Если не срочная продажа и есть время лет 10-ть подождать, то не вижу смысла продавать.
А продавать -40% сегодня, для того, чтобы возможно заработать 10%+ после войны, то это такая себе затея, возможно для оч. ушлых людей. Да, имеет значение, когда чел. покупал, если например 2001 году, это одна история, а если в 2008 году или в 2021-м, то это другая история, т. к. психологически сложно принять убытки, как Максу, например, поэтому он и не продаст сейчас. Он легче перенесет не дай Бог попадание ракеты в свою квиточку, чем убытки при продаже. Так работает психология человека.
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reus
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Додано: Суб 04 лют, 2023 18:25
pesikot написав: beee написав:
Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.
Интересно, почему вы этого не делаете?
Ну держи при себе свой бетон ...
Ты в нём зарегистрирован. Ты сам говорил, что ходил в военкоматы, когда продавал недвигу.
А значит ты был зарегистрирован в своей недвиге и извещал военкоматы о смене регистрации
Плати комуналку, или отопление за счёт соседей
Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
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beee
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Додано: Суб 04 лют, 2023 18:33
beee написав:
Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
А при чём тут Юлия Тимошенко ?
Ты уже слился сказав это
Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил
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pesikot
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