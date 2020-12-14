Додано: Суб 04 лют, 2023 17:58

beee написав: Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.

Интересно, почему вы этого не делаете? Вы, добродетели, лучше бы своим примером показали нам, наивным, мастер класс по риск менеджменту: продали бы сейчас свои квартиры, как вы вангуете, за -40%. Завтра же дешевле будет.Интересно, почему вы этого не делаете?

Если бы мне нужны были деньги сейчас, то без проблем продал бы с дисконтом -40%. Если не срочная продажа и есть время лет 10-ть подождать, то не вижу смысла продавать.А продавать -40% сегодня, для того, чтобы возможно заработать 10%+ после войны, то это такая себе затея, возможно для оч. ушлых людей. Да, имеет значение, когда чел. покупал, если например 2001 году, это одна история, а если в 2008 году или в 2021-м, то это другая история, т. к. психологически сложно принять убытки, как Максу, например, поэтому он и не продаст сейчас. Он легче перенесет не дай Бог попадание ракеты в свою квиточку, чем убытки при продаже. Так работает психология человека.