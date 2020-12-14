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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10676106771067810679
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:40

  beee написав:
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.


Выехавших заменят новые только в том случае, если тут будет работа, которая позволит оплачивать аренду, харчи и чтоб оставалось еще нахомячить. А иначе не заменят.
Интересно, чем приехавшие должны тут заняться?
Стройки все на годы встанут(а это десятки тысяч рабочих мест), соответственно эти несуществующие строители не снимут жилье, не купят в магазинах товар, не постригутся в парикмахерских, не выпьют кофе, не оплатят проезд в транспорте. Отсюда арендодатель не купит очередную квартиру, владелец автопарка уменьшит количество транспорта и т.д. по кругу
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:55

  pesikot написав:
  beee написав:Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок

А при чём тут Юлия Тимошенко ?
Ты уже слился сказав это

Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил

был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему.
кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 19:03

  beee написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок

А при чём тут Юлия Тимошенко ?
Ты уже слился сказав это

Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил

был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему.
кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать

Ты продолжил ляпять трусами об асфальт

Продолжай, мне интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 19:09

  beee написав:Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.
Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, [b]на столько не верят ЗСУ[/b]

1. "Настолько" в данном случае пишется слитно, ув. гражданин с тремя высшими образованиями и кандидатской степенью(а также чемпион, миллионер, гигант мысли). Ошибки в словах чекер у тебя показывает и ты успеваешь исправлять. А вот когда возможны разные варианты написания - тут чекер бессилен и ты регулярно палишься. Ну, например вот -
  beee написав:Добавлено: Сб 28 янв, 2023 17:08

например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Душевые лейки из стены

Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.

Вот тут как раз раздельно надо было писать. И не "лад". Но чекер же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким.

2. Это было вступление, теперь по теме.
Те, кто предрекает крах КРЖН - они как раз верят в ВСУ. Ибо чем больше ВСУ освободит, тем меньше приедет народа оттуда в свободную часть Украины. И в Киев в том числе.
Зависимость вроде ж очевидная и прямая...
И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
Damien
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  #<1 ... 10676106771067810679
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