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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 18:40
beee написав:
Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит
: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Выехавших заменят новые только в том случае, если тут будет работа, которая позволит оплачивать аренду, харчи и чтоб оставалось еще нахомячить. А иначе не заменят.
Интересно, чем приехавшие должны тут заняться?
Стройки все на годы встанут(а это десятки тысяч рабочих мест), соответственно эти несуществующие строители не снимут жилье, не купят в магазинах товар, не постригутся в парикмахерских, не выпьют кофе, не оплатят проезд в транспорте. Отсюда арендодатель не купит очередную квартиру, владелец автопарка уменьшит количество транспорта и т.д. по кругу
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Додано: Суб 04 лют, 2023 18:55
pesikot написав: beee написав:
Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
А при чём тут Юлия Тимошенко ?
Ты уже слился сказав это
Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил
был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему.
кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать
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Додано: Суб 04 лют, 2023 19:03
beee написав: pesikot написав: beee написав:
Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно.
Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое.
С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
А при чём тут Юлия Тимошенко ?
Ты уже слился сказав это
Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил
был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему.
кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать
Ты продолжил ляпять трусами об асфальт
Продолжай, мне интересно
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pesikot
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Додано: Суб 04 лют, 2023 19:09
beee написав:
Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.
Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, [b]на столько
не верят ЗСУ[/b]
1. "Настолько" в данном случае пишется слитно, ув. гражданин с тремя высшими образованиями и кандидатской степенью(а также чемпион, миллионер, гигант мысли). Ошибки в словах чекер у тебя показывает и ты успеваешь исправлять. А вот когда возможны разные варианты написания - тут чекер бессилен и ты регулярно палишься. Ну, например вот -
Вот тут как раз раздельно надо было писать. И не "лад". Но чекер же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким
beee написав:
Добавлено: Сб 28 янв, 2023 17:08
например, на кой лад
они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.
Душевые лейки из стены
Это нехорошо и неплохо
. Это так, как оно есть.
.
2. Это было вступление, теперь по теме.
Те, кто предрекает крах КРЖН - они как раз верят в ВСУ. Ибо чем больше ВСУ освободит, тем меньше приедет народа оттуда в свободную часть Украины. И в Киев в том числе.
Зависимость вроде ж очевидная и прямая...
И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
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