Додано: Суб 04 лют, 2023 19:09

beee написав: Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.

Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.

Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, [b]на столько не верят ЗСУ[/b] Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике.Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте.не верят ЗСУ[/b]

beee написав: Добавлено: Сб 28 янв, 2023 17:08



например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.

Душевые лейки из стены



Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть. Добавлено: Сб 28 янв, 2023 17:08например, на койони постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки.Душевые лейки из стеныЭто. Это так, как оно есть.

Вот тут как раз раздельно надо было писать. И не "лад". Но чекер же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким

1. "Настолько" в данном случае пишется слитно, ув. гражданин с тремя высшими образованиями и кандидатской степенью(а также чемпион, миллионер, гигант мысли). Ошибки в словах чекер у тебя показывает и ты успеваешь исправлять. А вот когда возможны разные варианты написания - тут чекер бессилен и ты регулярно палишься. Ну, например вот -2. Это было вступление, теперь по теме.Те, кто предрекает крах КРЖН - они как раз верят в ВСУ. Ибо чем больше ВСУ освободит, тем меньше приедет народа оттуда в свободную часть Украины. И в Киев в том числе.Зависимость вроде ж очевидная и прямая...И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.