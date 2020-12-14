Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав: Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Выехавших заменят новые только в том случае, если тут будет работа, которая позволит оплачивать аренду, харчи и чтоб оставалось еще нахомячить. А иначе не заменят. Интересно, чем приехавшие должны тут заняться? Стройки все на годы встанут(а это десятки тысяч рабочих мест), соответственно эти несуществующие строители не снимут жилье, не купят в магазинах товар, не постригутся в парикмахерских, не выпьют кофе, не оплатят проезд в транспорте. Отсюда арендодатель не купит очередную квартиру, владелец автопарка уменьшит количество транспорта и т.д. по кругу
beee написав:Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно. Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое. С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
А при чём тут Юлия Тимошенко ? Ты уже слился сказав это
Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил
был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему. кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать
beee написав:Я не юля тимошенко , чтобы в 40 лет быть бомжом и не олигарх. Я улучшал свои жилищных условия постепенно. Прикинь, для этого нужно продать старое и купить новое. С другим своим имуществом я разберусь без твоих бесполезных подсказок
А при чём тут Юлия Тимошенко ? Ты уже слился сказав это
Ляпнув трусами об асфальт, ты подтвердил, что ни в какие военкоматы ты не ходил
был такой мужик по фамилии Ющенко. украинцы знают, кто это. Фраза "Юлія Володимирівна - бомж в 50 років" принадлежит ему. кароч, отстань. ты тупой, мне лень писать
beee написав:Членство в ЕС украинцы слабо представляют на практике. Для того, чтобы народ достал нал из матрасов, достаточно перпективы (сериала как на выборах в 2019), маячащей на горизонте, а самое главное - хорошие новости на фронте. Удивительно, что большинство, предрекая крах КРЖН, на столько не верят ЗСУ
1. "Настолько" в данном случае пишется слитно, ув. гражданин с тремя высшими образованиями и кандидатской степенью(а также чемпион, миллионер, гигант мысли). Ошибки в словах чекер у тебя показывает и ты успеваешь исправлять. А вот когда возможны разные варианты написания - тут чекер бессилен и ты регулярно палишься. Ну, например вот -
beee написав:Добавлено: Сб 28 янв, 2023 17:08
например, на кой лад они постоянно используют окна с вертикальным открыванием? Сами говорят, это жутко неудобно. Но делают так из-за привычки. Душевые лейки из стены
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Вот тут как раз раздельно надо было писать. И не "лад". Но чекер же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким.
2. Это было вступление, теперь по теме. Те, кто предрекает крах КРЖН - они как раз верят в ВСУ. Ибо чем больше ВСУ освободит, тем меньше приедет народа оттуда в свободную часть Украины. И в Киев в том числе. Зависимость вроде ж очевидная и прямая... И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
beee написав: Беспокоиться про отток рабочего класса из Киева, после открытия границ не стоит: их заменят рабочие из других городов, так же, как первые заменят поляков, эммигрировавших в Германию.
Выехавших заменят новые только в том случае, если тут будет работа, которая позволит оплачивать аренду, харчи и чтоб оставалось еще нахомячить. А иначе не заменят. Интересно, чем приехавшие должны тут заняться? Стройки все на годы встанут(а это десятки тысяч рабочих мест), соответственно эти несуществующие строители не снимут жилье, не купят в магазинах товар, не постригутся в парикмахерских, не выпьют кофе, не оплатят проезд в транспорте. Отсюда арендодатель не купит очередную квартиру, владелец автопарка уменьшит количество транспорта и т.д. по кругу
Пишут, что в течение 7-10 лет после окончания войны, всё, что связано со строительством будет сильно востребовано, а на восстановление зайдут миллиарды долларов.
"встанут" - неверно использовано. нужно писать "остановятся".
Но "чекер" же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким. "чекер" пишется с двумя буквами "к"
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Damien написав: И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
учитель, ты, для начала, сам научись правописанию. например, бегло
И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
перед "что" нет запятых.
при этом, этот умник, сидит на компе, тщательно рассматривает каждое моё слово, а сам в северодонецке учился на двойки, Но "чекер" же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким. "чекер" пишется с двумя буквами "к".
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Вот тут как раз раздельно надо было писать.
не знает, когда слово "нехорошо" "неплохо" пишется слитно
Господи, и у него хватает наглости меня учить
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 лют, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав: И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
учитель, ты, для начала, сам научись правописанию. например, бегло "И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые." перед "что" нет запятых.
при этом, этот умник, сидит на компе, тщательно рассматривает каждое моё слово, а сам в северодонецке учился на двойки, Но "чекер" же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким. а "чекер" пишется с двумя буквами "к".
Господи, и у него хватает наглости меня учить
Ой-ой-ой. Снова неграмотность твоя из всех щелей лезет Чекер пишется с одной К, это просто озвучка английского слова Checker, поэтому у тебя светится красным. "стройка встанет" - это вполне нормальное выражение, жаль что ты его не знаешь. Да, запятые я иногда ленюсь ставить. В тех случаях, когда смысл предложения не страдает. ?А вот ты делаешь ошибки именно от безграмотности. Да и Северодонецком снова не попал - я там не учился и не жил никогда. Так, иногда бывал по работе. И не очень часто. Городишко был неплохой, Желтым Водам до него далеко.
beee написав:
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Вот тут как раз раздельно надо было писать.
не знает, когда слово "нехорошо" "неплохо" пишется слитно
А вот это уже совсем печально. Любой пятиклассник знает. Но не beee. У тебя точно есть хотя бы неполное среднее образование? 9 классов окончил? Про 11 и выше уже не спрашиваю, это и так понятно.
Востаннє редагувалось Damien в Суб 04 лют, 2023 20:42, всього редагувалось 2 разів.
Damien написав: И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые.
учитель, ты, для начала, сам научись правописанию. например, бегло "И не факт что деньги будут у приехавших. И не факт что они смогут заработать новые." перед "что" нет запятых.
при этом, этот умник, сидит на компе, тщательно рассматривает каждое моё слово, а сам в северодонецке учился на двойки, Но "чекер" же дурной, контекста не понимает и не подчеркнул тебе красненьким. а "чекер" пишется с двумя буквами "к".
Господи, и у него хватает наглости меня учить
Ой-ой-ой. Снова неграмотность твоя из всех щелей лезет Чекер пишется с одной К, это просто озвучка английского слова Checker, поэтому у тебя светится красным. "стройка встанет" - это вполне нормальное выражение, жаль что ты его не знаешь. Да, запятые я иногда ленюсь ставить. В тех случаях, когда смысл предложения не страдает. А вот ты делаешь ошибки именно от безграмотности. Да и Северодонецком снова не попал - я там не учился и не жил никогда. Так, иногда бывал по работе. И не очень часто. Городишко был неплохой, Желтым Водам до него далеко.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
Вот тут как раз раздельно надо было писать.
не знает, когда слово "нехорошо" "неплохо" пишется слитно
Ты, прежде чем учить, сам поучился бы, неуч.
про какой чеккер он постоянно мне пишет? что у него за чеккер постоянно всё подсвечивает? в tapatalk есть чеккер какой-то?