RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10677106781067910680
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
little_wanderer
 
Повідомлень: 811
З нами з: 16.10.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ось товар першої необхідності під час війни. Треба брати. Карл.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kulik-s ... QTKRx.html
1973cc11
 
Повідомлень: 66
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:38

  little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.


о, цікаво.

короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
baraka
 
Повідомлень: 5270
З нами з: 09.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10677106781067910680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, Damien і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1160 5056443
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 12:16
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2351, 2352, 2353
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23520 15635231
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 09:37
Bolt
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6142)
04.02.2023 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.