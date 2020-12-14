RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10678106791068010681>
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
little_wanderer
 
Повідомлень: 812
З нами з: 16.10.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ось товар першої необхідності під час війни. Треба брати. Карл.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kulik-s ... QTKRx.html
1973cc11
 
Повідомлень: 66
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:38

  little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.


о, цікаво.

короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?

Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
baraka
 
Повідомлень: 5270
З нами з: 09.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Demien
специально для Demien с "чекером":
"чекер" - пишется с двумя "к".
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 лют, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:47

  beee написав:Demien
специально для Demien с "чекером":
"чекер" - пишется с двумя "к".
Слово "нехорошо" пишется слитно, потому что его можно заменить близким по значению наречием без "не" — плохо
Наречие «неплохо» с приставкой «не» пишется слитно – неплохо.

Ты безнадежный....
Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.

В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАНО ПИСАТЬСЯ РАЗДЕЛЬНО!
ЕСЛИ БЫ ТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПРОЧИТАЛ БЫ ЧТО ТО УМНЕЕ, ЧЕМ "КРАСНАЯ ШАПОЧКА", то знал бы об этом и без конвульсивного ковыряния в правилах правописания(которые к тому же ты не умеешь применять)
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 28.04.20
Подякував: 692 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:54

  Damien написав:
  beee написав:Demien
специально для Demien с "чекером":
"чекер" - пишется с двумя "к".
Слово "нехорошо" пишется слитно, потому что его можно заменить близким по значению наречием без "не" — плохо
Наречие «неплохо» с приставкой «не» пишется слитно – неплохо.

Ты безнадежный....
Но делают так из-за привычки.
Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.

В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАНО ПИСАТЬСЯ РАЗДЕЛЬНО!

безнадежный....

ты безнадёжен, Demien
не позорься
жалкое зрелище, когда ты учишь, а тебя носом пихают в ошибки
beee
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:00

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания

А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"

И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию
Востаннє редагувалось Damien в Суб 04 лют, 2023 21:09, всього редагувалось 2 разів.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 28.04.20
Подякував: 692 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:04

  барабашов написав:
  Serg-ik написав:Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці

С бодрым утром Серджио
Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?

101 общей
Не продам, просто потому, что купи и продай- это не моя история. У меня покупка для постоянного проживания
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12936
З нами з: 10.06.11
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:41

  Damien написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания

А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"

И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию

твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 лют, 2023 21:52, всього редагувалось 2 разів.
beee
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:49

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли?
Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад.
В первую очередь, США. Это тоже на поверхности.
Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь.
Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают?
Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня.
Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.

И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было.
И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.

В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.


"Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" (с)
Если вам это не очевидно, то это не значит, что не очевидно другим. На самом деле все просто как угол дома.
Расширяйте свой кругозор...Пастернака в парке на Подоле почитайте для начала что-ли. :lol: :lol:

Слово очевидно означает, что не требует доказательств. И то что очевидно вам, не означает что очевидно другим. По крайней мере я заявил, что связи не очевидны. И слово очевидно означает, что очевидно всем, а не только тем, кто знаком с Пастернаком лично или имеет инсайды ЦРУ и моссада.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5882
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10678106791068010681>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, Damien, Google Adsense [Bot], kozlodoev, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1160 5057130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 12:16
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2351, 2352, 2353
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23520 15636363
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 09:37
Bolt
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2320)
04.02.2023 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.