Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою. Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою. Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
beee написав:Demien специально для Demien с "чекером": "чекер" - пишется с двумя "к". Слово "нехорошо" пишется слитно, потому что его можно заменить близким по значению наречием без "не" — плохо Наречие «неплохо» с приставкой «не» пишется слитно – неплохо.
Ты безнадежный....
Но делают так из-за привычки. Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАНО ПИСАТЬСЯ РАЗДЕЛЬНО! ЕСЛИ БЫ ТЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПРОЧИТАЛ БЫ ЧТО ТО УМНЕЕ, ЧЕМ "КРАСНАЯ ШАПОЧКА", то знал бы об этом и без конвульсивного ковыряния в правилах правописания(которые к тому же ты не умеешь применять)
beee написав:Demien специально для Demien с "чекером": "чекер" - пишется с двумя "к". Слово "нехорошо" пишется слитно, потому что его можно заменить близким по значению наречием без "не" — плохо Наречие «неплохо» с приставкой «не» пишется слитно – неплохо.
Ты безнадежный....
Но делают так из-за привычки. Это нехорошо и неплохо. Это так, как оно есть.
В ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБЯЗАНО ПИСАТЬСЯ РАЗДЕЛЬНО!
безнадежный....
ты безнадёжен, Demien не позорься жалкое зрелище, когда ты учишь, а тебя носом пихают в ошибки
Serg-ik написав:Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать Привіт, збоченці
С бодрым утром Серджио Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?
101 общей Не продам, просто потому, что купи и продай- это не моя история. У меня покупка для постоянного проживания
rjkz написав:Смотрите, соверщенно очевидно, что будущее и настоящее КРЖН напрямую зависят от ситуации на фронте. Не так ли? Ситуация на фронте напрямую зависят от той помощи, которую нам оказывает Запад. В первую очередь, США. Это тоже на поверхности. Теперь переходим к США. Надеюсь модераторы не против, ибо я обосновал выше логическую связь. Так вот, какие риски США могут помешать окзывать ту поддержку, которую они оказывают? Самый, на мой и не только взгляд, - это напряженная ситуация с Китаем из-за Тайваня. Итак, ситуация на КРЖН зависит от того, начнет-ли Китай какие-либо активные действия в отношении Тайваня или нет во время войны Украины с оркостаном.
И вероятность этого события сейчас намного выше, чем когда-бы то ни было. И станет оно таким "черным лебедем" для всего мира, что проблемы КРЖН будут волновать меньше всего на свете.
В вашей логической цепочке многие связи притянуты за уши. Так что далеко все не очевидно.
"Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" (с) Если вам это не очевидно, то это не значит, что не очевидно другим. На самом деле все просто как угол дома. Расширяйте свой кругозор...Пастернака в парке на Подоле почитайте для начала что-ли.
Слово очевидно означает, что не требует доказательств. И то что очевидно вам, не означает что очевидно другим. По крайней мере я заявил, что связи не очевидны. И слово очевидно означает, что очевидно всем, а не только тем, кто знаком с Пастернаком лично или имеет инсайды ЦРУ и моссада.