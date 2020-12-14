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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10678106791068010681
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:51

  baraka написав:
  little_wanderer написав:Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.


о, цікаво.

короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?

Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?


Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.
А додатковий захист - безперечно.
Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:55

  beee написав:У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был и будет центром внутренней миграции.

Тут лун заявил, что во Львове цены аренды в 1,5 выше, чем в Киеве. А Львов вообщем-то покрасивее и покомфортнее город, чем Киев. И мэра там по голове не били.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 21:57

  beee написав:
  Damien написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания

А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"

И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию

твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Ты уже достаточно опозорился на сегодня - все, что я писал оказалось правильным(внезапно?), все, что писал ты - оказалось чушью.
Я понимаю, что выражение "стройка встала" ставит в полный тупик человека с твоим уровнем образования. Ничего страшного, почитай литературу, пополнишь свой словарный запас... Начни с чего-то не очень сложного. Например, "Тимур и его команда"
  beee написав:Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Конечно, нет квартиры, я уже говорил Виталиану, что живу в коробке из под холодильника.
Удивительное рядом...Для человека с твоим уровнем развития, выражение "у тебя нет квартиры" является оскорбительным. Ну, по крайней мере ему так кажется, что оскорбительным
Востаннє редагувалось Damien в Суб 04 лют, 2023 22:09, всього редагувалось 2 разів.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:00

  beee написав:
  Damien написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания

А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"

И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию

твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Походу я наверно ошибся когда наколядовал Песцу на глаз 92й год рождения по идеальному знанию с его стороны цен на совкобетон у конце 90х.
Не родился тогда ишшо он, а квартиры "патыщще" папаН его с друзьями покупал под порчу птушниц бомбаса
И то, шо у него в силу хорошего гормона "встаёт и стоит" с утра, очень мешает ему тут культурно общаться
Фейсс, как его к Муху на прогулку до весны хотя б отправить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:09

  Damien написав:я уже говорил Виталиану
мне вапще пофиг где кто живёт и сколько у кого квартир. Я на это дело не дрочу. Хорошо если есть что сказать по теме, желательно из личного опыта. Плохо если по теме знаний ноль и начинается троллинг, кто какую букву не так написал. Лично я не на экзамене, пишу как мне удобно. Форумчан прошу прекратить срачь, добавьте друг друга в ЧС. Немного позагонялись и хватит. Все равно вы ничего друг другу не докажете.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лют, 2023 22:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  beee написав:
  Damien написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания

А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"

И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию

твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Ты уже достаточно опозорился на сегодня - все, что я писал оказалось правильным(внезапно?), все, что писал ты - оказалось чушью.
Я понимаю, что выражение "стройка встала" ставит в полный тупик человека с твоим уровнем образования. Ничего страшного, почитай литературу, пополнишь свой словарный запас... Начни с чего-то не очень сложного. Например, "Тимур и его команда"
  beee написав:Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Конечно, нет квартиры, я уже говорил Виталиану, что живу в коробке из под холодильника.
Удивительное рядом...Для человека с твоим уровнем развития, выражение "у тебя нет квартиры" является оскорбительным. Ну, по крайней мере ему так кажется, что оскорбительным

Про "вставшую стройку" ты в своей бригаде слышал?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 22:13

  vitaliian написав:
  Damien написав:я уже говорил Виталиану
мне вапще пофиг где кто живёт и сколько у кого квартир. Я на это дело не дрочу. Хорошо если есть что сказать по теме, желательно из личного опыта. Плохо если по теме знаний ноль и начинается троллинг, кто какую букву не так написал. Лично я не на экзамене, и пишу как мне удобно.

Я от тебя такой же упрек слышал в свое время, что "у меня нет квартиры".
И с beee дело ж не в букве, а в его самомнении и нарциссизме, которые зашкаливают. И мне это крайне неприятно
Damien
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  #<1 ... 10678106791068010681
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