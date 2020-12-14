Додано: Суб 04 лют, 2023 21:57

beee написав: Damien написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания



А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"



И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописанияА вот почитай насчет чекера, который с одной "К"И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию

твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?

Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии

Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфииКаким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

beee написав: Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет

Ты уже достаточно опозорился на сегодня - все, что я писал оказалось правильным(внезапно?), все, что писал ты - оказалось чушью.Я понимаю, что выражение "стройка встала" ставит в полный тупик человека с твоим уровнем образования. Ничего страшного, почитай литературу, пополнишь свой словарный запас... Начни с чего-то не очень сложного. Например, "Тимур и его команда"Конечно, нет квартиры, я уже говорил Виталиану, что живу в коробке из под холодильника.Удивительное рядом...Для человека с твоим уровнем развития, выражение "у тебя нет квартиры" является оскорбительным. Ну, по крайней мере ему так кажется, что оскорбительным