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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 21:51
baraka написав: little_wanderer написав:
Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Не бачу, чому Московія не залишиться як є, хiба що рак свистне.
А додатковий захист - безперечно.
Складнiше грабувати i послаблювати краiну через агентiв впливу.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 21:55
beee написав:
У нас ветка про Киев, а не про всю страну.
Киев был
и будет центром внутренней миграции.
Тут лун заявил, что во Львове цены аренды в 1,5 выше, чем в Киеве. А Львов вообщем-то покрасивее и покомфортнее город, чем Киев. И мэра там по голове не били.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 21:57
beee написав: Damien написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания
А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"
И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию
твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Ты уже достаточно опозорился на сегодня - все, что я писал оказалось правильным(внезапно?), все, что писал ты - оказалось чушью.
Я понимаю, что выражение "стройка встала" ставит в полный тупик человека с твоим уровнем образования. Ничего страшного, почитай литературу, пополнишь свой словарный запас... Начни с чего-то не очень сложного. Например, "Тимур и его команда"
beee написав:
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Конечно, нет квартиры, я уже говорил Виталиану, что живу в коробке из под холодильника.
Удивительное рядом...Для человека с твоим уровнем развития, выражение "у тебя нет квартиры" является оскорбительным. Ну, по крайней мере ему так кажется, что оскорбительным
Востаннє редагувалось Damien
в Суб 04 лют, 2023 22:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:00
beee написав: Damien написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания
А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"
И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию
твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Походу я наверно ошибся когда наколядовал Песцу на глаз 92й год рождения по идеальному знанию с его стороны цен на совкобетон у конце 90х.
Не родился тогда ишшо он, а квартиры "патыщще" папаН его с друзьями покупал под порчу птушниц бомбаса
И то, шо у него в силу хорошего гормона "встаёт и стоит" с утра, очень мешает ему тут культурно общаться
Фейсс, как его к Муху на прогулку до весны хотя б отправить?
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барабашов
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:09
Damien написав:
я уже говорил Виталиану
мне вапще пофиг где кто живёт и сколько у кого квартир. Я на это дело не дрочу. Хорошо если есть что сказать по теме, желательно из личного опыта. Плохо если по теме знаний ноль и начинается троллинг, кто какую букву не так написал. Лично я не на экзамене, пишу как мне удобно. Форумчан прошу прекратить срачь, добавьте друг друга в ЧС. Немного позагонялись и хватит. Все равно вы ничего друг другу не докажете.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 04 лют, 2023 22:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:10
Damien написав: beee написав: Damien написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_проверки_правописания
А вот почитай насчет чекера, который с одной "К"
И давай договоримся - я тебя не учу размешивать в правильных пропорциях шпаклевку, а ты не лезешь кого-то учить правописанию
твой трамвай уже "встал" возле твоей "вставшей" стройки?
Это выражение часто встречается среди "крестьян" в "деревнях" рфии
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Ты уже достаточно опозорился на сегодня - все, что я писал оказалось правильным(внезапно?), все, что писал ты - оказалось чушью.
Я понимаю, что выражение "стройка встала" ставит в полный тупик человека с твоим уровнем образования. Ничего страшного, почитай литературу, пополнишь свой словарный запас... Начни с чего-то не очень сложного. Например, "Тимур и его команда"
beee написав:
Каким боком на ветке КРЖН? У тебя квартиры даже нет
Конечно, нет квартиры, я уже говорил Виталиану, что живу в коробке из под холодильника.
Удивительное рядом...Для человека с твоим уровнем развития, выражение "у тебя нет квартиры" является оскорбительным. Ну, по крайней мере ему так кажется, что оскорбительным
Про "вставшую стройку" ты в своей бригаде слышал?
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:13
vitaliian написав: Damien написав:
я уже говорил Виталиану
мне вапще пофиг где кто живёт и сколько у кого квартир. Я на это дело не дрочу
. Хорошо если есть что сказать по теме, желательно из личного опыта. Плохо если по теме знаний ноль и начинается троллинг, кто какую букву не так написал. Лично я не на экзамене, и пишу как мне удобно.
Я от тебя такой же упрек слышал в свое время, что "у меня нет квартиры".
И с beee дело ж не в букве, а в его самомнении и нарциссизме, которые зашкаливают. И мне это крайне неприятно
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Damien
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:16
Damien написав:
Я от тебя такой же упрек слышал в свое время, что "у меня нет квартиры".
Всем желаю только добра, в т.ч. тебе и тем, кто меня ненавидит (ДОБРА и никак иначе).
Damien написав:
И мне это крайне неприятно
добавь его в ЧС. Люди которые многого добились этим часто болеют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 04 лют, 2023 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:44
baraka написав: little_wanderer написав:
Для мене iндiкатором, що вже безпечно щось купляти в Києві, окрiм НАТО та ЗСУ, буде коли на форумах перестануть спiлкуватися, а тим бiльше сперечатися в знаннi, рабсiйською мовою.
Допоки цього нема, набiги зi сторони краiни, що займає 1/6 сушi та яку населяють 140млн довбо..бiв-сталiнiстiв, можна очiкувати нескiнченно.
о, цікаво.
короче, Московія може залишитись як є, але якщо ми тут будемо всі балакати українською - то всьо, мона куплять, вірно ?
Іншими словами - користування українською 100% нашого населення це щось тіпа додаткового захисту від ненападу ?
Так
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Додано: Суб 04 лют, 2023 22:45
Serg-ik написав: барабашов написав: Serg-ik написав:
Зашёл... Прочитал пару страниц и хочется сказать
Привіт, збоченці
С бодрым утром Серджио
Там Реус уже все стены города обписал что недвига за год войны с 21го минус 50%. На метре. Дороже ремонта продать невозможно. Вы ж в районе тысячи за метр брали и не бройлеросмарт 1К, который ощущается как 3К, а что то метров сто с гаком, так что бы вы ему ответили на предложение продать вашу прелесть за пол цены входа?
101 общей
Не продам, просто потому, что купи и продай- это не моя история. У меня покупка для постоянного проживания
Серж, Вы не жалеете, что купили?
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